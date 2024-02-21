自由廣場》（林保華專欄）三中全會沒開，風景這邊獨好？

中共中央、國務院二月八日舉行今年春節團拜會，習近平發表講話時回顧過去一年成績，聲稱「放眼全球仍然是『風景這邊獨好』」。

「風景這邊獨好」來源於毛澤東詩詞《清平樂．會昌》中的一段：「踏遍青山人未老，風景這邊獨好。」時為一九三四年七月上中旬。會昌在江西東南緊挨福建，那時中共中央已從上海遷入中央根據地，統領紅軍的毛澤東被解除職務，擔任中華蘇維埃共和國主席，下放江西做「調查研究」。當時紅軍連打敗仗，準備十月西竄，毛澤東因為與紅軍關係匪淺，得以裝病躺在擔架上「長征」；知識分子出身的前總書記瞿秋白則因病被丟在長汀後被國民黨俘虜槍斃。毛澤東被靠邊後在于都、興國、會昌一帶悠遊而「風景這邊獨好」，充滿阿Ｑ精神。習近平不懂這段歷史，還是幕僚有意佈下陷阱？

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本來應該在去年秋天召開的廿屆三中全會沒有開成，今年北京「兩會」前召開的中央全會也沒開，這是四十年中沒有的大事，到底什麼原因？去年北戴河工作會議，前政治局常委、紅二代大哥曾慶紅帶了前軍頭遲浩田批習。遲浩田非同等閒：一九七六年十月逮捕四人幫的政變，遲浩田是協助耿飈接管中央媒體的將領，後兼任《人民日報》工作組組長、第一總編輯。遲浩田與耿飈的關係，使一度出任耿飈秘書的習近平無法再拉大旗作虎皮。習近平後來反撲，才有李克強的猝死，消除李可能接班的隱患，然而還未敢對曾慶紅下手。習近平至少要拿出施政成績出來，在三中全會彙報。

也就是說，習近平仍然推行極左盲動路線，還需要開中央全會嗎。在經濟、外交、軍事層面廣受西方國家抵制，因此只能在香港與台灣作威作福。

香港目前開始為基本法廿三條有關國安條例立法進行所謂「諮詢」，調子越唱越高，針對外國敵對勢力。然而這完全破壞了香港要挽救金融廢墟的努力。香港還掀起檢舉運動，一些舞台演出即被下令取消。就連阿根廷球王梅西率邁阿密球隊到香港友誼賽，本來是今年香港第一盛事，然而因為他踢球受傷沒有下場，也沒道歉，引發球迷失望大叫退款，也被當作外國敵對勢力故意令香港難堪，鬧了兩個多星期。中國小粉紅、香港與中央黨報都火上加油，並取消阿根廷足球隊三月在杭州友誼賽。

在台灣，則是軍機擾台之外，過年還加氣球飛臨本島上空。最近更有快艇騷擾金門傳統漁場，被海巡阻止拒檢後蛇行逃亡翻船，國台辦片面宣布金門與廈門間的水域不存在「禁止、限制水域」，中國也派海警到金門海域搜查台灣遊船。這就如同不久前破壞飛航中線那樣破壞台海現狀。北京如果要在金門馬祖尋釁滋事，台灣就要考慮是否有必要為防守金馬付出重大的代價。金馬民眾也要優先發表他們的意見。台灣才是真正「風景這邊獨好，獨上加獨更好」，以致習近平如此眼紅敵視。

（作者林保華是資深時事評論員）

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