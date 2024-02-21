自由廣場》團結台灣 國民黨應負起責任

◎ 朱孟庠

國會開議在即，朝小野大的立法院勢必激戰內耗，朝野能否捐棄成見，攜手共創台灣榮景？在歷史面前，政治人物應當虔誠，不應將政治攻防置於國家利益之上，而不斷製造仇恨。

上個世紀中國國民黨蔣政權創造了世界最長記錄的戒嚴史，白色恐怖時代整個台灣社會就是一座大監獄，幽暗歲月埋藏多少歷史記憶，如何彌平族群傷痕一直是台灣社會的重大課題。受壓迫的是台灣人，團結台灣不只是本土政黨的責任，國民黨絕對要拿出誠意要負起更大責任，別再搞分化！

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廿年前震撼人心的電影《盧安達飯店》講述一位盧安達胡圖族飯店經理保羅．盧賽薩巴吉那，在種族仇殺中，設法挽救一二六八位圖西族和胡圖族難民的故事。胡、圖兩族群同是一個國家的公民，卻以「蟑螂」互稱。台灣人要警醒，社會不能只剩仇恨，而失去判斷力。

朱立倫硬推曾經嚴重撕裂台灣社會的韓粉教主，是挑戰台灣人民主容忍度的極限。大溪兩蔣陵寢還逐年編列預算，專制強人依然高居廟堂，兩蔣符碼猶然在生活中隨處可見……朱立倫、韓國瑜若能體認台灣歷史的創痛，未來國會議事及公開發言，請以「族群和諧」為要，勿再傷害台灣人民情感。諸如立院開議前國民黨黨團動作頻頻，藍委提出多項違憲的擴權條款，傅崐萁甚至囂張嗆聲：要讓民進黨找不到部會首長，都在製造撕裂。

眷村出身的韓國瑜，好不容易躋身國會議長，當謹言慎行，以韓擅長交陪的人格特質，調和鼎鼐，必能促進國會議事和諧順暢。當立院龍頭應公正中立。韓向來靈光，當機會再來敲門，應扮演團結社會的要角，與民主國家和世界強權美國多親近，疏遠經濟羸弱、國際觀感極差的獨裁政權。

藍丁長期被莫須有的仇恨餵養，仇視本土政府，幾乎是無法理性溝通，歸根溯源，是藍媒那群所謂菁英階層與親中政客，以政治攻防為首要，端出一盤盤謬論，唬嚨不具思維能力的平庸者，進而煽動一群群如惡狼般盲從的反進步者、反改革者。何因？民族主義、意識形態、政權爭奪……亦或維護自身利益的殊死戰？他們未必平庸，卻極「邪惡」，凝聚了非理性集體泯滅良知的暴力，成為毀滅的能量。上世紀末關於盧安達內戰的影片資料，台灣公民應深切反思！

（作者是李登輝基金會前副秘書長）

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