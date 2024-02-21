社論》「修憲時刻」又來了？

如今，大選既已塵埃落定，各方不妨放下情緒，平心靜氣來談修憲。國民黨既擁五十二加二多數席次，民眾黨也自認有八席關鍵少數，而且修憲主張有交集，為圖國家長治久安，何不光明正大提出修憲案？圖為二十日行政院長陳建仁準備進行施政報告前，遭國民黨立委杯葛議事。（記者劉信德攝）

國民黨立院黨團總召，新官上任三把火，結果燒到自己的尾巴。二月，憲法第六十八條：「立法院會期，每年兩次，自行集會，第一次自二月至五月底，第二次自九月至十二月底，必要時得延長之。」但新官要求閣揆最快二月十七日立法院於開議前開「臨時會」專案報告「西布特羅事件」。違憲爭議，立刻引發熱議。韓國瑜院長，有個百科全書秘書長，自是了解不宜，新官遂甩鍋黨團工作成員。

國會最大黨起手式，貽笑大方是個人的事。不過，違憲爭議，卻令人想起大選期間的一些主張，總不能因為選完就船過水無痕。那些主張，事涉修憲。一月十三日以前，趙少康不時越位侯友宜，最響亮的口號是內閣制，也不管侯要選的是總統。趙甚至嗨到宣示：若當選副總統，一年內沒有推動內閣制，他就辭職不幹。趙還表態，自己支持十八歲公民權。真是反諷，十八歲公民權，二○二二公投案，不就是口是心非，被國民黨技術性做掉的嗎？這個黨，到底是怕年輕世代，還是怕北京反修憲？或許，兩者皆有。

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大選期間的修憲飆車，不是只有國民黨，民眾黨也在起鬨。柯文哲不落人後，揚言推動內閣制，並召開國是會議啟動修憲工程，選舉年齡下修至十八歲，立委選舉由「並立制」改為「聯立制」，不分區立委門檻從五％降至三％，以利小黨發展。藍白兩道猛打修憲牌，反倒是，當家的民進黨，對修憲比較保守。原因似乎在於，面對華府、北京的敏感神經，偏獨的民進黨及其候選人，如果也加入修憲賽車，鐵定會引起美中質疑片面改變現狀而陷入困境，至於北京青睞的藍白陣營及其候選人，策略運用修憲議題，比較不會讓他們擔心「心懷不軌」。藍白兩道高談修憲，美中都默不作聲。賴清德，中華民國（憲法）是個災難，他們立刻豎起雙耳。差別待遇，道盡台灣國家不正常。

如今，大選既已塵埃落定，各方不妨放下情緒，平心靜氣來談修憲。國民黨既擁五十二加二多數席次，民眾黨也自認有八席關鍵少數，而且修憲主張有交集，為圖國家長治久安，何不光明正大提出修憲案？只要修憲案符合主流民意，還怕民進黨不從善如流嗎？憲法可大可久，「國會聽證權」、「首長同意權」，涉及五權憲法改為三權分立。「總統兩輪投票」，需修改現行總統選舉的憲法增修條文。既然過去憲法可以大刀闊斧增修，現在為什麼修憲只能充當大選話題？目前朝野兩大一小，誰也無法在修憲使用多數暴力，不正好是集思廣義、尋求共識的政治環境嗎？特別是，大選大談特談，選後拋諸腦後，這樣的政治秀會有什麼社會觀感？難道選民跟政客一樣健忘嗎？

選舉是為頭家服務的，憲法也是為頭家服務的。台灣至今欠缺一部「合身」的憲法，假使無法「制憲」一步到位，那麼，修憲便是退而求其次的選項。就此而言，修憲不單是在野黨博聲量的專利，也是執政黨必須承擔的責任。二三○○萬人，儘管在民主的實踐中，越來越能體會民主活力必須在客觀限制中行穩致遠，但，朝野一味安於頻遭「片面改變」的「現狀」，這樣能滿足頭家的安全感與未來願景嗎？反獨促統者總據「中華民國憲法增修條文」，充當「兩岸同屬一中」的說詞，而主流民意動態早已超越此一「台灣人民直選」前的修憲想像，類此落差不是該由最新民意來定奪嗎？憲法機構的權力伸縮，人民權利義務的取捨，與其留來當作政黨相罵本，不如開大門走大路地修憲吧！如果「修憲時刻」真的又來了的話。

制憲受限，退而修憲，至少也傳達了台灣人民的意志。最近，美國智庫戰略與國際中心的研究報告指出：許多國家對美國之於台灣的關聯與華府看法不同。一位共同撰稿人表示：國際社會應該集體設法協助台灣變得更好，因為這符合所有人的利益。「他者」的眼光，對台灣越來越友善，固然值得欣慰。然而，就「我者」來說，二○○○首次政黨輪替前，李登輝的「兩國論」之後，台灣不分藍綠白，便欠缺勇氣提出「台灣的主張」，只能在美中的恐怖平衡區間操作。久而久之，兩岸之間，美中之間，國際之間，更不在乎「台灣的主張」為何，台海和平穩定就好，供應鏈無虞便好。在世界地圖上，台灣面目模糊，雖非完全咎由自取，至少努力空間很大。藍綠白，沒有人是局外人。二三○○萬人，更不能讓權利與義務睡著了。

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