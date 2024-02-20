社論》節慶民俗需與時俱進

台灣社會過兩個新年，陽曆元旦和農曆春節。受漢文化影響，農曆春節是重要傳統節俗，年節可持續到正月十五日元宵節。上一世紀的日本時代，總督府曾頒布「廢舊正月」，推廣新曆元旦，但歷經演變，元旦不如春節廣受重視：除了放假的日數長短有別，春節也與傳統民間習俗、信仰、人文藝術息息相關。

換個角度看，儘管科技文明，社會進步，在台灣過一個春節，從小年夜、除夕、正月初一賀年、初二回娘家、初五開工到初九拜天公，舉凡吃年夜飯、送紅包、衣著、居家擺飾、祭拜或言行舉止，都有許多禁忌；如果不照辦而犯忌，就會有破財、衰困、災厄…諸多惡果厄運降臨。這些禁忌和迷信，透過各種媒體以「民俗」、「命理」、「星象」之名傳播渲染，彷彿春節期間生活言行「雷區」眾多，使人動輒得咎；不但招致厄運，全年諸事不順，還會帶衰家人、同事。如要盡信，台灣人過年真辛苦，尤凸顯了在媒體的炒作之下，迷信、禁忌多如牛毛的習俗，長年籠罩社會。

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除了個人居家和活動求其趨吉避凶，春節期間另一要事是抽所謂國運籤。各大宮廟在新春時節抽出國運籤，經由籤詩所透露的內容，預示台灣整體、一年四季及士農工商主要行業運勢。以今年龍年為例，台灣十大宮廟的國運籤，分別為中上、中下、下、下下。由於籤文以文言行文，且多民間故事和神佛典故，有待專人解籤。於是，各家據此解讀，有的說龍年台灣風調雨順，漸入佳境；有的預言中秋之後將有變局，須預籌應變；有的指朝野龍爭虎鬥，內外在考驗不止，團結和諧為要；還有的論斷今年屬「致災青龍」，社會將出大事。

國運籤雖宮廟慎重其事，但因抽出的籤文有別，對神明指示解讀不一，吉凶各異，常導致各方莫衷一是。從常識說，國運是國民整體打拚所形成的集體運勢，不能以抽籤問卜預言全年是否國泰民安。新春抽籤問國運，容或有展望全年大局走勢，且綢繆應變的效用，卻只宜當成「有此一說」的應節活動；國運理應靠國民自己拚，這是基本而簡單的道理。

事實上，以占卜求籤預示未然，甚至激發社會群眾心理效應的案例，於古有之。一千四百年前的中國唐代為懲治以卜卦抽籤妖言惑眾，《唐律疏義》甚至訂有絞刑伺候，也曾禁止占卜抽籤以示國運。歷經演變，如今各大廟宇抽國運籤，媒體在應景傳播之外，其實不宜照單全收，也不能以「民俗說法僅供參考，不代表本媒體立場，請勿過度迷信」說詞敷衍。

春節另一民俗活動，即上元或元宵節。這天是新春開年第一個月圓，春天已然到來，吃元宵、賞花燈、猜燈謎是主要民俗，還有乞龜祈福、蜂炮、炸寒單爺等地方特色活動。台灣大型燈會已發展成重要民俗活動，由於設計和展出創意不斷與推陳出新，琳瑯滿目，充分展現了民主化之後社會多元活力。

另一方面，元宵節新北市平溪、十分等地放天燈的活動，雖揚名國際，卻有生態、環境、火災的問題。源自當地傳遞訊息報平安的民間習俗，發展成觀光客向天許願的追求小確幸之舉；但隨風飄升的天燈常因風向改變、吹落或著火墜落引發火災，殘骸可能危害當地生物生存，污染環境。近年雖有限時、限地施放管制、罰款、材質改進等措施，仍受詬病，也不利永續發展。

有人曾就台灣人的敬拜活動，列出一個每月、全年的「拜曆」，算出傳統上台灣人一年三百六十五天有一百一十天需要祭拜，相當於全年三分之一的日子。由於需要祭拜的日子和神明眾多，許多人雖有廟必拜、拿香對拜，但若詢所拜何神，往往一問三不知。農曆每月初二、十六，商家向例在店家門口拜拜，農曆七月十五甚至連「天龍國」的大小公司行號、商場大樓一體大肆拜拜，燒香焚金紙，弄得滿城烏煙瘴氣，污染空氣，但如問所拜者何？大多數人常不知其故。蔣渭水一百多年前所倡議的拜拜「免燒金紙」，今日仍屬尚未實現的理想。

台灣的節慶活動，如實反映社會的特色。社會在進步，節慶民俗也需與時俱進。取法乎上，日本可以借鏡︰東京「神田祭」、京都「祇園祭」、大阪「天神祭」或德島「阿波舞」，祭典中的神轎、服飾、節慶主題、抬轎壯丁節奏喊聲，還常以舞蹈或藝術競賽方式表現，十足展現了民俗、文化、傳統、藝術，不但打造日本特色，成為重要文化活動，也吸引了國際觀光客慕名前往，足供參考。

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