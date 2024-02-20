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自由廣場》師大台文系針對高雄輕鐵台語廣播的聲明

2024/02/20 05:30

◎ 許慧如

高雄輕軌的台語廣播中，「輕軌」一詞使用華語發音。民眾反映之後，高雄捷運工程局仍表示，輕軌一詞為外來語，若以台語播音容易造成民眾誤解。經媒體報導後，「輕軌」一詞雖曾一度改為台語播音，但兩天後又改回華語。針對高雄捷運的做法，國立臺灣師範大學台灣語文學系基於台灣語文專業，為善盡社會責任，有以下呼籲及聲明。

一、根據《大眾運輸工具播音語言平等保障法》及《國家語言發展法》，高雄輕軌的播音應依法完善台語廣播。

二、高雄市政府捷運工程局（以下稱「工程局」）回應指「輕軌」為外來語，不須刻意翻譯成台語，但外來語透過翻譯而普及乃是常態，華語的「輕軌」一詞即為一例。認為台語播音會造成誤解和不便實屬多慮。

三、台語表達「輕軌」之詞彙早已存在，如，台北淡海輕軌播音使用「輕鐵」（khin-thih）一詞；公視台語台、台視台語新聞、華視台語新聞中也有「輕鐵」、「輕便鐵路」（khin-piān thih-lōo）等稱呼，且車內仍有其他語言的廣播，工程局不採用台語稱呼「輕軌」之理由並不成立。

四、台語過去長期為台灣實質上的共通語，但錯誤的語言政策造成台語快速流失。我國已於二○一八年通過《國家語言發展法》，政府、公部門應實踐該法之立法精神，於各層面實踐台語，使用新詞稱呼新事物尤為重要之一環。

本系呼籲高捷應立即將台語播音中以華語發音的「輕軌」一詞改為台語「輕鐵」。交通主管機關並應全面檢視、協助確保全國公共運輸有正確之台語播音。（作者為國立台灣師範大學台灣語文學系系主任）

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