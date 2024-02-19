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自由廣場》我大學畢業 從來不投柯文哲

2024/02/19 05:30

◎ 王賢文

民眾黨主席柯文哲近日出現立法院，柯明明不是立委，卻打算每周至少兩次出席立院黨團會議，非常不妥，柯若要訓練或交代他的立委，應該在民眾黨部，不應到立法院，不合體制，且只是在蹭聲量，維持熱度，以圖四年後的總統大夢。但屆時他所說的「大學畢業選民」會再投給他嗎？

柯文哲說「如果念大學才能投票，那民眾黨一定會贏」，此話挨批是學歷歧視，且有如二分法，把不支持他的都當作高中以下學歷。然而柯和民眾黨不過是兩成左右支持率，反觀台灣近卅來，因廣設大學，據內政統計，大專以上學歷者早已超過一千萬人，對比柯和民眾黨此次大選得票數，可見他講話又是不經大腦仔細思考。

我是大學畢業，而且是台北市民，近距離觀察，我看出柯文哲這人成不了大事，所以我從不投票給他，我無意批評部分年輕大學生，因為他們可能還不清楚政客和政治家的區別，並不是所有讀大學畢業的就會支持柯。

以台北市而言，這個首都難道不是全國大學學歷人口最多的地方？攤開投開票記錄，柯文哲在這個城市的得票率，不但輸給賴清德，也輸給侯友宜，這個數據不但會說話，而且直接打臉柯一巴掌。

而我就是具大學學歷的台北市民，最近三次選舉，我從不投票給柯，因為我不相信他能為國家帶來進步。

（作者是台北市民，文字工作者）

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