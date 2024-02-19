社論》唱旺台灣發光發熱

台股龍年開紅盤，在台積電大漲與AI概念股助力下，終場上漲五四八．五點，以一萬八六四四．五七點作收，創歷史新高，開春之後的金融市場展現一片榮景。與此同時，英國《經濟學人》公布「二○二三民主指數」，在全球一六七個國家地區中，台灣為「完全民主」，居亞洲之冠，全球排名第十，不僅領先南韓、日本等亞洲國家，也高於德國、英國、法國、美國等歐美民主先進國家。經濟與民主同獲肯定，預示今年台灣國運的好彩頭，無異強烈打臉那些唱衰成性的藍白政客。

台灣民主得到國際認可，是全民努力打拚的成果，值得欣慰；但是吾人也不應忽視長期以來造成台灣社會對立、衝突的風險與威脅。民主是一種公平、透明的程序，更有普世價值與生命關懷作為底蘊，彼此之間的競爭，乃是依循共同法則與規範的君子之爭，才能使國家社會在糾錯的過程獲得改善、提升、進步。由這種角度觀照，台灣的民主確實日趨成熟，但是，朝野之間的拚搏，卻常流於情緒化與意識形態的對立，以致各執一詞，缺乏理性討論空間。尤有甚者，中國大外宣的認知作戰，以及社群平台、同溫層之中充斥著假訊息，扭曲事實真相，顛倒價值觀，更加激化了對立氛圍，使朝野猶如生活在平行宇宙，種下台灣分裂的危機。在此情況下，反對黨往往出現兩種政治行為模式︰一是披著「科學、理性、務實」的外衣，進行「為反對而反對」，例如對防疫與本土疫苗、缺蛋危機的批判、否定，散播總統選舉作票影片，甚至以改革之名意圖成立所謂的「國會特偵組」，以及要求總統到立法院作國情報告必須採即問即答等；二是質疑、抹黑台灣的美好，全面唱衰台灣，例如全球最先進晶圓製造廠、被譽為「護國神山」的台積電，為了擴展、分散供應鏈，建立產業韌性，而赴美日歐等地設廠，卻被抹黑為「美積電」、「掏空台灣」。又如疫情這些年，台灣的半導體產業擁有先進技術，為全球科技產業運轉不可或缺，經濟因而出現榮景，為亞洲四小龍之冠，國民所得更突破三萬美元，仍被反對黨形容為「民不聊生」、「水深火熱」，錯把樂土當地獄。

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今年大選，賴蕭配當選，但得票未過半，在立法院更淪為第二大黨，失去了正副院長寶座，如此結果顯然與反對黨一再抹黑，而執政黨未能有效澄清有關。高端疫苗的冷飯重炒固不待言，而最重要的選戰主軸則聚焦於「戰爭與和平」、「繁榮與衰退」的選擇，宣稱選擇賴蕭配將造成兩岸關係緊張，外資撤退；而民眾黨主席柯文哲更在媒體專訪中指稱，若賴清德當選台灣至少會發生兩件事情，第一是戰爭風險升高，第二就是經濟一定會變差，「因為單單那個緊張，外資就跑光了」！他並舉巴菲特買入台積電ADR，卻在短時間內出清，係地緣政治風險的緣故。如今賴清德當選，兩岸緊張雖未和緩，但戰爭風險並未升高，仍在可控之中，而「外資跑光光」的預言則完全不準。事實上，外資不但沒有跑光，還在新春開紅盤時買超五六二億元，主要買進台積電，而台股則因此創下歷史新高。可見地緣政治風險或許仍影響部分外國投資人，但已不是多數外資最重要的考量；反而是台灣半導體不但獲得各國政府爭相拉攏，且成為台灣經濟發展的重要支柱與保證，吸引外資的青睞。諷刺的是，柯文哲舉巴菲特為例，凸顯台灣地緣政治的重大風險，事後看來，巴菲特於二○二二年十一月花了四十一億美元（約一二七○億台幣）買進台積電ADR，卻迅速出清持股，其實是一項失敗的投資案例。倘若巴菲特未出清台積電持股，短短一年多時間，以台積電ADR的價格計，這筆四十一億美元的投資至少已賺上六十億美元利潤，將會成為巴菲特的投資經典案例。因此，巴菲特以價值投資買進台積電，卻以地緣政治之故出清，必定成為股神投資生涯最大的遺憾！

「科學、理性、務實」、「藍綠一樣爛」等口號，看似不囿於既有的成見與框架，其實是充滿了政客煽惑仇恨的權力算計，因此散發出來的並不是正向能量，反而是衝擊台灣社會的負面情緒，意圖把整個社會切割成幾大對立的板塊。企圖挑起民粹風潮的政客，看不到台灣的美好，讓台灣陷入對立衝突，實際上才是台灣社會的亂源。台灣在小英總統八年執政下，經濟擺脫對中國的依賴，政治掙脫「九二共識」緊箍，自信地與國際社會連結，民主深化，國防自主，台灣已經脫胎換骨。「小英路線」創造了台灣的美好，是一條正確的路，賴蕭配必須繼承與提升，繼續唱旺台灣，讓台灣繼續發光發熱。

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