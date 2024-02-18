自由廣場》柬埔寨快速審判晚安小雞

◎ 紀安秀

直播主「晚安小雞」與同夥「阿鬧」十二日前往柬埔寨西港，聲稱遭人凌虐、毆打、洗劫現金，柬國當局查明全案自導自演，傳播假訊息，嚴重影響柬國形象，將兩人逮捕移送法辦，經當地初級法院法官以煽動製造社會動亂罪，各判處兩年徒刑，並罰款四百萬元柬幣，刑滿後驅逐出境。

晚安小雞兩人胡亂來的行徑，不但損害柬國形象，也丟盡台灣人民的臉，遭法院重判懲罰，罪有應得，未來被遣送回台，檢警機關有必要再依台灣相關法令予以偵辦。其次，柬國偵辦此案到判處兩人徒刑，才短短幾天，高效率的司法程序，讓不法之徒立即入監執行，值得台灣主管機關參考。

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詐騙、毒品及散佈不實資訊，是台灣社會最大宗的犯罪型態，耗費檢警機關及法院龐大的人力物力，但遏止效果並不明顯，主要原因在於偵辦及判決的延宕，從被查獲到判刑定讞，經過數年者，時有所聞，還有刑罰過度輕縱，只要坦承犯行或與被害人和解，許多都獲得緩刑，難怪打詐、打毒成效不彰。

筆者認為，對於類似的案件，如果犯罪事證明確，行為人坦承不諱，應該修法簡化偵審程序，迅速裁判，並立即執行，讓不法之徒措手不及，必能產生警惕效用，讓心存僥倖的者不敢胡亂來。

（作者是台北市民）

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