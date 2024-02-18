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自由廣場》選制怪現象／贏得較多選票 席次卻沒贏

2024/02/18 05:30

◎ 張國財

沒有任何政黨得票率過半的二○二四總統與立委選舉，總的來看，民意是分裂破碎的！

喜歡講似是而非風涼話的藍白陣營，選前把支持民進黨繼續執政的四成民意講成「六成民意支持下架民進黨」，這是歪理，依這種邏輯，那中國國民黨不就成了「三成民意支持國民黨重回執政／七成民意反對上架國民黨」，而民眾黨則是更難堪的「二成民意支持民眾黨執政／八成民意反對上架民眾黨」，選後，自我膨脹的藍白陣營把勝選的賴清德打成「少數總統」，把立法院當成藍白沆瀣一氣的主戰場！

其實，總統大選若是一對一廝殺，除非兩人都是爛蘋果，選民投廢票做無言抗議，否則，勝出的一方得票不過半很難想像（二○○四、○八、一二、二○的大選就是如此）。若是三足鼎立，且沒有一面倒的棄保效應，則變成當選者得票過半很難想像（二○○○及這次的大選就是如此）！職是，藍白陣營嘲諷當選的民進黨賴清德是「少數總統」，只是在凸顯得票更少的中國國民黨和民眾黨，缺乏認輸的勇氣，也沒有讚美勝利者的運動家精神！

倒是立委選票，有四個現象值得提點。

其一，立委最高票（洪孟楷，158596票）跟最低票（陳雪生，3118票），背後代表的民意是五十比一，但在立法院表決時，兩者卻代表同樣分量的一票，這是何其嚴重的票票不等值怪現狀！

其二，政黨票部分，民進黨得498萬1060票／13席，中國國民黨得476萬4293票／13席，民眾黨得304萬0334票／8席，民進黨代表的民意最多！

其三，區域立委部分，民進黨候選人共得603萬5971票／36席，中國國民黨候選人共得540萬1933票／36席，民眾黨候選人共得39萬7214票／0席。投給當選者的一票是民意，投給落選者的一票也是民意，民進黨代表的民意不但最多，甚至比國民黨加上民眾黨的總和還多！

其四，民進黨贏國民黨的政黨票多達21萬6767，區域立委票更多贏了63萬4038票，反觀國民黨在「平地原住民＋山地原住民」則只贏民進黨4萬9612票，但這4萬多票，就讓國民黨多得一席立委，這是壓倒民進黨、讓國民黨成為國會最大黨的最後一根稻草！

票票不等值的遊戲規則若不改，則票數較少的4萬9612票壓過較多的63萬4038票，這種怪異現象還會一再重演！

（作者為新竹教育大學退休副教授）

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