自由廣場》國會最大黨 表現荒腔走板

◎ 上官雲

2024年立法院選舉至今一個多月，國民黨立委們提出的諸多主張，無一不違反憲法以及大法官的解釋，令人懷疑他們是否尊重中華民國的憲法與憲政體系？

首先，國民黨黨團提出設立國會特偵組、立法院可任免部會首長，還要求總統必須去立法院國情報告以及詢答。這些主張不但侵犯了「監察院調查權」以及「司法機關的偵查權」，也插手了行政機關對於部會首長的「任命權」，其結果就是立法院成為「獨大的怪獸」，現行五院分立的體制將被完全破壞。這是假國會監督之名行擴權之實，凸顯出國民黨為了政黨利益，連孫中山的五權分立都可背棄。

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事實上，大法官釋字585號已釐清，立法院雖有調查權，但調查對象與範圍有所限制，大法官清楚指出，立法院調查權不可侵犯其他獨立機關依據憲法行使職權以及行政機關的行政特權，如有爭議應由司法機關審理解決。國民黨立委們不知是不了解大法官解釋或者是刻意忽略，居然無視大法官的解釋，只顧在鏡頭前提出諸多民粹且違背憲政的主張，把國會議場當作總統大選的延長賽的擂台，殊不可取。

其次，國民黨團書記長洪孟楷數次公開表示，希望新任NCC委員由政黨比例代表推薦產生。這讓人回想起2000-2008年國親聯盟過半情況下提出諸多匪夷所思的修法，當初國親聯手提出修法，把中選會、金管會、通傳會等獨立機關的委員，都要改採政黨比例代表推薦產生，最後強行三讀通過「國家通訊傳播委員會組織法」，就因NCC的委員全部採用政黨比例代表推薦產生而被大法官宣告違憲。釋字613號明確提出這種立法違憲，因它實質上幾近完全剝奪行政院之人事決定權，違反「責任政治」暨「權力分立」原則，影響人民對通傳會應超越政治之公正性信賴，違背通傳會設計為獨立機關之建制目的。令人匪夷所思的是，明明大法官已作出解釋，國民黨立委卻還在不斷主張NCC委員應採政黨比例推薦，國民黨再次展現視憲法為無物的態度。

國民黨重回國會最大黨的表現，迄今可說是荒腔走板，令人對即將開議的國會問政品質擔憂，國會監督政府是民主國家重要的一環，而「國會擴權及搶權」必破壞憲政體制將，會是民主國家的災難。國民黨朱主席責無旁貸，應引領國民黨問政走向正軌，而非放任各自立委各提毀憲主張致使流彈四射，否則未來流彈射回自己時將後悔莫及。

（作者是智庫研究人員）

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