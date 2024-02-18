晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》抗議日本國立圖書館將台灣列為中國一省

2024/02/18 05:30

日本國會圖書館網頁截圖

◎ 永山英樹

日本的國立國會圖書館是日本唯一的「國立」圖書館，我有一位研究日本文學的台灣朋友，為了查找資料而登入該圖書館的英文網站申請「讀者註冊」，卻發現註冊頁上「居住國」選擇欄裡的「台灣」標示不是「TAIWAN」而是「TAIWAN，PROVINCE OF CHINA」（中華人民共和國台灣省），認為不符事實且感受到屈辱，她立刻向該館發訊息抗議，指出「台灣就是台灣，並不是中國的一省」，但沒有收到任何回應。

我最近聽她說當時的事情，就親自查看該圖書館網站，確認迄今仍標示中國台灣省，因此打電話向該圖書館要求更正為「TAIWAN」，我甚至說「我懷疑你們館裡有中共代理人」，館方則回應說尚待內部討論。其後我再次去電問是否會更正，館方再次模稜兩可的回應，並稱「居住國」選擇欄裡的國名是依據國際標準組織（ISO）發布的國名名單。

但眾所周知，ISO的名單並未經過台方的同意，就片面以「Taiwan，Province of China」的稱呼標示台灣之名，刻意忽視台灣的政府與民眾的抗議。因此我對他們強調，不能依據臭名昭著的ISO。

日本的國立圖書館絕不能侮辱台灣讀者，也切勿向其他國家讀者釋放錯誤信息。但在一般日本人皆誤解「一個中國、兩個政府」的狀況下，要讓館方他們了解此等問題的嚴重性。

因此，我希望台灣朋友也向該圖書館表達抗議，以使他們了解台灣根本不是中國的一部分。如果台灣人以這個為契機，自己發聲強調台灣中國一邊一國，可以使該圖書館，以及更多日本民眾了解到「中國台灣省」是多麼嚴重的錯誤。

台灣有事是日本有事，既然中共以「一中原則」為併吞台灣提供合理化理由，那麼打破一中原則，對日台兩國而言都是當務之急。

（作者是台灣研究論壇會長，日本籍）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書