自由廣場》抗議日本國立圖書館將台灣列為中國一省

日本國會圖書館網頁截圖

◎ 永山英樹

日本的國立國會圖書館是日本唯一的「國立」圖書館，我有一位研究日本文學的台灣朋友，為了查找資料而登入該圖書館的英文網站申請「讀者註冊」，卻發現註冊頁上「居住國」選擇欄裡的「台灣」標示不是「TAIWAN」而是「TAIWAN，PROVINCE OF CHINA」（中華人民共和國台灣省），認為不符事實且感受到屈辱，她立刻向該館發訊息抗議，指出「台灣就是台灣，並不是中國的一省」，但沒有收到任何回應。

我最近聽她說當時的事情，就親自查看該圖書館網站，確認迄今仍標示中國台灣省，因此打電話向該圖書館要求更正為「TAIWAN」，我甚至說「我懷疑你們館裡有中共代理人」，館方則回應說尚待內部討論。其後我再次去電問是否會更正，館方再次模稜兩可的回應，並稱「居住國」選擇欄裡的國名是依據國際標準組織（ISO）發布的國名名單。

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但眾所周知，ISO的名單並未經過台方的同意，就片面以「Taiwan，Province of China」的稱呼標示台灣之名，刻意忽視台灣的政府與民眾的抗議。因此我對他們強調，不能依據臭名昭著的ISO。

日本的國立圖書館絕不能侮辱台灣讀者，也切勿向其他國家讀者釋放錯誤信息。但在一般日本人皆誤解「一個中國、兩個政府」的狀況下，要讓館方他們了解此等問題的嚴重性。

因此，我希望台灣朋友也向該圖書館表達抗議，以使他們了解台灣根本不是中國的一部分。如果台灣人以這個為契機，自己發聲強調台灣中國一邊一國，可以使該圖書館，以及更多日本民眾了解到「中國台灣省」是多麼嚴重的錯誤。

台灣有事是日本有事，既然中共以「一中原則」為併吞台灣提供合理化理由，那麼打破一中原則，對日台兩國而言都是當務之急。

（作者是台灣研究論壇會長，日本籍）

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