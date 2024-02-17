自由廣場》樂觀看待新國會朝野互動

◎ 李永騰

新國會即將開議。面對國會三黨不過半的政治生態，筆者認為可以樂觀期待朝野良性互動。

主因有三。就行政部門施政風格而言，準總統賴清德的領導風格，從台南市長到行政院長，始終堅持把「國家利益放在政黨利益之上」的原則。賴清德曾舉例，之前民進黨執政時，國民黨反對美豬美牛開放；後來國民黨執政，換成民進黨反對開放。各自堅持朝野政黨立場的結果，影響了美國和台灣進一步洽談貿易協定的機會。賴清德在選前提出的國家希望工程，包括「投資未來世代」、「創新經濟、智慧國家」、「公益永續、溫暖社會」等國政藍圖，都是超越藍綠具有高度社會共識的政策方向。

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其次，周萬來出任立法院秘書長，周是我台大政治系的大學長，彼此有接觸交流，周在立法院30多年堅持的信念就是「議事中立、理性協商」，可預判行政團隊與國會的領導風格跟理念，基本上有利於為國會的朝野理性協商奠定良好基礎。

第三，未來國會運作的觀察重點是各黨團的折衝協調，立委基於連任的考慮，應會順應多數主流民意，尤其兩大黨的立委，不少志在2026年縣市長選舉，而民眾黨黨團總召黃國昌與副總召黃珊珊，也都有志於參與雙北市長選舉，想必也會以民意為依歸，其他如林國成、張啟楷、吳春城等委員屬於溫和的民生派。由此觀之，三個政黨黨團終究須依民意向背來行使職權，這將大幅減少非理性的議事杯葛。

行政部門與立法部門的領導人都有相同的理性問政理念，加上各政黨考量2026縣市長選舉的理性選擇，我認為新國會開議是建立朝野良性互動與理性協商的政治文化的最佳時機。個別衝突在所難免，但行政立法領導層以國家利益為依歸，各政黨黨團須以民意為依歸，在此之下，整體趨勢應是樂觀的。

（作者國立空中大學公行系教授、前青輔會主委）

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