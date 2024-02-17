晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》衝流量尤須守住基本道德

2024/02/17 05:30

◎ 魏思源

台灣網紅為了衝流量而假造在柬埔寨遭綁施暴影片，遭柬警逮捕法辦。

該網紅直播影片釋出不久，就有網友指出其中疑點，判斷內容並非事實，但該網紅的支持者卻反駁，因而吸引更多人觀看影片或留言，該網紅的流量大增。

這令人想起，之前也有一名已成年的網紅，為了博取流量而無所不用其極，以「不花錢吃遍全聯」為噱頭，在超市直接打開包裝「試吃」、「試喝」，更將開封後的貨品放回貨架，聲稱「不會有人發現」，而遭外界評擊，事後急刪影片道歉亦無濟於事。而商譽受損的超市業者已聲明將提告，強調「追究到底」。

透過經營社群平台或影音網站，網紅成了全球一項新興且高獲利的職業，但近幾年，部分網紅為了博取聲量，吸毒、販毒、鬧事、毆打、槍擊，甚至是傳遞錯誤訊息，讓許多粉絲搖頭挺錯人，大嘆：除了飆髒話、網內外互打，「網紅的格調可以高一點嗎？」

為了賺取流量，網紅常藉挑戰言論尺度製造效果。然而，這些網紅都做出不良示範，行為令人難以容忍。現今自媒體蓬勃發展，YouTube等網路影音是青少年獲取資訊的主要來源，擁有聲量和影響力的網紅，在製作節目時應謹慎把關，守住基本價值，別讓節目成為負面教材。而閱聽人實應留意內容是否合理，多方比對其他資訊，不宜驟然確信或妄下定論，誤入流量造成的迷霧，受假訊息所害。

（作者從事資訊業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書