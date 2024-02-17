自由廣場》衝流量尤須守住基本道德

◎ 魏思源

台灣網紅為了衝流量而假造在柬埔寨遭綁施暴影片，遭柬警逮捕法辦。

該網紅直播影片釋出不久，就有網友指出其中疑點，判斷內容並非事實，但該網紅的支持者卻反駁，因而吸引更多人觀看影片或留言，該網紅的流量大增。

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這令人想起，之前也有一名已成年的網紅，為了博取流量而無所不用其極，以「不花錢吃遍全聯」為噱頭，在超市直接打開包裝「試吃」、「試喝」，更將開封後的貨品放回貨架，聲稱「不會有人發現」，而遭外界評擊，事後急刪影片道歉亦無濟於事。而商譽受損的超市業者已聲明將提告，強調「追究到底」。

透過經營社群平台或影音網站，網紅成了全球一項新興且高獲利的職業，但近幾年，部分網紅為了博取聲量，吸毒、販毒、鬧事、毆打、槍擊，甚至是傳遞錯誤訊息，讓許多粉絲搖頭挺錯人，大嘆：除了飆髒話、網內外互打，「網紅的格調可以高一點嗎？」

為了賺取流量，網紅常藉挑戰言論尺度製造效果。然而，這些網紅都做出不良示範，行為令人難以容忍。現今自媒體蓬勃發展，YouTube等網路影音是青少年獲取資訊的主要來源，擁有聲量和影響力的網紅，在製作節目時應謹慎把關，守住基本價值，別讓節目成為負面教材。而閱聽人實應留意內容是否合理，多方比對其他資訊，不宜驟然確信或妄下定論，誤入流量造成的迷霧，受假訊息所害。

（作者從事資訊業）

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