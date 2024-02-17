自由廣場》保護人民財產／不動產轉移設定 應通知所有權人

◎ 徐正雄

人在家中坐，禍從天上來。

過年期間，一位八旬阿嬤因故將身分證影本交給佯裝調解委員的詐欺犯，一千七百萬房產差點被過戶，最後，雖然靠著「地籍異動即時通」而得以報警抓人，逮到嫌犯，幸運保住房產，但是，並非每位有房產的百姓都有設定「地籍異動即時通」，而能全身而退，難怪類似詐術不斷發生。

一般人大概很難相信，陌生人只要拿到你的身分證影本，就能輕易轉移你的不動產。之前也曾發生，詐欺犯用撿到的健保卡去申請被害人身分證，再申請房產權狀，不動聲色，成功賣掉被害人的房子。而如今，詐術不斷進步，地政單位防詐仍只靠一招「地籍異動即時通」簡訊，在投資理財詐騙簡訊氾濫的時代，我認為遠遠不足，且政府單位簡訊也可能被忽略。

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筆者在某銀行有買保險，雖然金額不高，近幾年為防止理專盜用客戶資產，金管會規定銀行每個月都必須寄送資產清單給客戶，讓客戶知道自己在銀行的財產狀況。

我認為，很多人一輩子可能只有一間房子，遠比銀行保險重要且價值高很多，不動產被設定或轉移這件事，比我們想像得更嚴重，不該草草處裡。除非主動申請地籍異動即時通，否則沒有任何通知，這實在很荒謬！我強烈建議：當權狀重新補發、不動產被設定或轉移時，除了簡訊通知之外，地政事務所也應寄雙掛號信到該地址，通知不動產原本的舊所有權人。且異動時間，除非所有權人親赴地政事務所辦理，若是代理人，應有十四天觀察期，不應太快處裡完，以防有詐。

上述案例，阿嬤的一千七百萬房產，其實是靠年輕一輩的女兒有警覺性，才幸運守住房產，然而，現在獨居老人多，警覺性低，可能又是資訊弱勢，我認為這些在戶籍謄本上只有一人的所有權人，政府應在戶籍與地籍上註記關懷。

當不動產異動時，戶政與地政單位應合作，聯絡本人、通知其家人或者鄰里長，必要時，也可請員警幫忙，確認沒有問題，再做不動產設定或轉移。

（作者為職業農夫）

如何申請「地籍異動即時通」？

為防止不動產遭到偽冒移轉或抵押貸款，內政部自105年10月推出「地籍異動即時通服務」，民眾可上網或持身分證、駕照下本至任一地政事務所臨櫃免費申請，完成後，名下已登記的不動產一旦被移轉、設定抵押或書狀補給，於辦理「收件」、「異動完成」時，系統分別自動通知義務人或權利人，民眾就能即時掌握自己的不動產權利異動的資訊。

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