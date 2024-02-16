社論》中共侵門踏戶 立法院應發聲

台灣大選後，中國動作仍不斷。農曆年節前，中方突然片面擅改行經台海的M503航路，並啟用W122、W123「由西向東」航路。我方政府對此強烈抗議，直指此舉破壞兩岸關係，且威脅區域飛安及和平穩定。不過，中共置若罔聞。為了反制惡意舉措，政府透過交通部觀光署於七日宣布，旅行業停招前往中國的旅行團。陸委會並指這是因為中方刻意製造事端，惡化兩岸交流的氛圍，致使我方原本良善提議無法推動。針對政府提出適切回應，多數國人給予支持，尤其中方迄今也未開放團客來台，基於對等與互惠，我方在這時機收回團客赴中，只是剛剛好而已。

中方擅改行經台海的航路，軍事層面也壓縮我方空防預警時間，這是升高恫嚇，對現在的蔡政府以及未來的賴政府進一步施壓。然而，中國的作法也引來民主國家的撻伐。美國聯邦參眾兩院外委會主席雙雙譴責此舉破壞台灣海峽穩定。參議院外委會主席卡定抨擊此舉會升高安全風險、破壞航空安全。眾議院外委會主席麥考爾說，「我們必須與台灣站在一起反對這種侵略」。美國國務院也表明，促北京停止對台的軍事、外交與經濟施壓。另外，法國外長塞儒內答詢時也表達反對北京片面改變現狀，為首位對此發聲的歐洲國家外長。還有其他國家的國會議員另以公開發言或連署動作表達反對中共的作法。這些來自民主國家的聲援力量，也讓我們政府回應中共的敵意之舉，更具正當性，這也是展現民主陣線共同抗衡威權進逼。

請繼續往下閱讀...

中共的軟土深掘、侵門踏戶，看似針對台灣。然而，我方國安部門也提醒，應防範中共藉機「地圖搬家」。倘若國際社會漠視M503航路事件，中共勢必在東海、南海的空域或海域複製同樣模式，先製造輿論，再片面付諸實際行動，藉此不斷擴張，將東海、台海及南海納入其勢力範圍。事實上，中國近期與菲律賓在南海海域的摩擦頻仍，以及中共持續騷擾釣魚台海域引起日本警戒，都是造成區域緊張、影響區域安全的例子。這事件後，我們應更積極向國際發聲，與理念相近的國家緊密互動連結，不斷倡議讓國際了解此事對台海現狀，乃至區域穩定的衝擊性。另方面，此事也凸顯中共善於操作國際法已取得對其有利的形勢，我方也須在法律攻防上投入更多心力。

如同民主國家聲援台灣，反對中共破壞台海現狀。國內朝野也應在這議題上團結一致，對外展現力量。不過，從一月三十日中共片面宣告後，除了行政部門與執政黨立委，我們鮮少看到在野政黨與在野立委，針對中共施壓，強力批判。莫說靜默以對，更令人不可思議是，對於政府暫停業者招攬前往中國的旅行團，表達我方抗議，在野反將矛頭對內，指責政府突襲，扼殺觀光業。然而，在野方面也應捫心自問，真正突襲者是誰。何況，中共屢以觀光等交流措施作為脅迫手段，以民逼官，一方面卡住中國團客及中客來台，另又與在野聯手來施壓我們政府。這既拉又打，無非是讓台灣朝野升高對立。中共介選台灣失敗後，仍然持續亂台，國安部門已警示，中共極有可能利用國會的三黨不過半，製造並擴大朝野內部矛盾，透過認知作戰，型塑台灣民主亂象。

立法院二十日開議，在野黨團以國會改革為名，推出法案，卻被質疑是立法院擴權，與監察院的權力扞格，恐引發憲政問題。在野聚焦於此，社會評價兩極。倘若如在野立委所言，改革是為捍衛國會尊嚴，不是「立法局」，那試問面對中共進逼，代表民意機構的立法院，豈能不發出嚴正之聲，捍衛國家尊嚴。過去中共升高對台攻勢，立院也會發出譴責聲明。例如去年四月蔡英文總統過境美國並晤美國眾議院議長，中共解放軍再度環台軍演，立法院當時通過共同聲明，譴責中國當局進行大規模軍演，破壞兩岸現狀，籲國際社會共同譴責中國當局的野蠻行為。如今，中國利用台灣選後的政治情勢，製造事端，不僅擅改航路，年節期間軍事擾台以及灰色地帶衝突不斷。這正是測試我們的民主韌性。不僅行政部門要做出回應，三黨不過半的立法院更要發出對中國說不的聲音，展現內部縱有政治競合，對外捍衛台海現狀的立場則是朝野一致。反之，新國會若保持靜默，挺台的國際力量，謀台的北京政府，將對選後的台灣，重新評估。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法