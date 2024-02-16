自由廣場》經濟表現 民進黨執政遠優國民黨

◎ 邱炳進

台股龍年開紅盤，昨日在台積電領軍下大漲五四八點，收在一八六四四點創新高。從二○一六年馬英九任內最後一個交易日收在八○五九點，迄今蔡總統任內台股已上漲逾百趴，由於台灣在半導體、電子資訊產業的實力，加上半導體產業的逐步復甦，外資也極度看好台灣景氣，今年開始反手買超台股，到五二○蔡總統卸任，台股極有可能再創高點！

選前國民黨一直強調，執政黨執政八年來民不聊生，人民苦不堪言，故必須下架無能的民進黨。其實蔡總統執政快八年來，經濟表現三任總統最佳，民不聊生從何說起？股市反應經濟的櫥窗，蔡總統任內的經濟表現，國民黨的抹黑不攻自破！

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國民黨常自我標榜，他們執政最會拚經濟，光從陳水扁、馬英九、蔡英文三任總統在任時的股市表現，扁八年股市小漲一四二點，馬八年台股下跌一一七八點，三任總統，就是馬在任時經濟表現最差，國民黨最會拚經濟的說法，已騙不到選票了。

此外，還有一個迷思，就是兩岸關係不好，台灣經濟就不會好，事實剛好相反，兩岸關係不好，台灣的經濟表現就愈佳，馬英九任內，台灣資金、人流大量走入中國，台灣在地的投資、消費自然就減少，如此台灣的經濟如何好起來？

（作者為文字工作者）

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