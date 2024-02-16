自由廣場》肺癌篩檢1年半 救了956個家庭

◎ 林基興

團聚與燒香等春節吉慶告一段落，可轉向現實，看看國健署資料嗎？

免費低劑量電腦斷層篩檢肺癌，從一一一年七月一日到一一三年一月二日，累計七萬八千人受檢，找出九五六肺癌個案，其中早期者八一三人，顯示篩檢助於早期發現與治療。肺癌患者存活率較低，主因是早期無明顯徵狀，而顯著症狀時多晚期。

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但「不抽菸、不下廚、無家族病史」者也會罹肺癌，國健署說二手菸與室內外空污等為致因。另，「臺灣癌症登月計畫」尋找不吸菸肺癌患者可能的致病機制，該團隊的楊泮池院士表示，肺癌高居台灣癌症死亡率第一位，尤其是女性，死亡率甚至超過乳癌；在肺癌患者中，有三分之二的人沒有抽菸，女性患者不抽菸的比例更是高達九十四％，與歐美患者大不相同，深入分析後發現，華人基因較容易受到外來的致癌原影響。

其他因素呢？台大肺癌專家陳晉興認為可能跟室內空污有關，如建材、油煙等。高雄長庚醫院肺癌召集人王金洲表示，大數據顯示，空污高的地區肺腺癌比例高一點，但只能地區跟地區相比，還需進一步研究。

廚房油煙與肺癌間有相關性，但相關性並不等於因果關係，且廚房油煙的危險程度與家族史、抽菸、二手菸等比起來相對低。目前研究尚未能證實吸入廚房油煙會直接導致肺癌，廚師罹患肺癌的比例與其他職業相較也沒有特別高。

我國肺癌篩檢是世界第一個針對肺癌家族史與重菸者篩檢的國家，女性尤當查證以趨吉避凶，也有助於醫界釐清國人肺癌之因與造福後人。

（作者為大學教授）

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