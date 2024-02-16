自由廣場》詐騙廣告猖獗 社群媒體應沒收費用！

◎ 林書立

近日媒體報導金管會公布Facebook、Google詐騙廣告創新高，顯示過年前，詐騙集團更加猖獗，證期局副局長高晶萍指出詐欺集團在臉書可多重開戶，經通報關閉一個帳戶後，再複製原帳戶內容到新帳戶，儘管警方海量撈取詐欺訊息，金管會也努力通報，但社群媒體上的假廣告仍爆量狂飆，除投放效果可創造詐欺極大利益外，反正社群媒體上的假廣告，可一投再投，不會被禁，也不會被抓，躲在鍵盤後繼續投，繼續賺！

詐欺三低與三高，社群媒體不能無感

內政部警政署不斷彙整各方請求，要求社群媒體業者即刻下架社群上的假投資廣告以避免更多人被害，然而投放社群媒體假廣告具有成本低、風險低、量刑低，及獲利高、隱匿高、再犯高的三低與三高特性！社群媒體詐欺不似一般媒體廣告容易被抓，網路的匿名性造成社群媒體詐欺似乎永遠不會被抓、不被求償、不被停權，加上社群媒體詐欺陷阱廣告低成本，網路廣告手法近似網路病毒，無遠弗屆瞄準投資聖手，隨時穿透政府防線斂財，甚至不少知識份子、金融業者、老師、教授迫於時間壓力與收益亦糊塗受騙，即使政府不斷強力打詐，但媒體報導層出不窮之案例可知，社群媒體詐欺在全球都急遽增加，甚至衍生出悲劇不幸事件，社群媒體業者怎能無感？

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社群媒體競價式廣告，墊高國內廣告成本

去年最嚴重的假投資詐欺主要來源就是來自社群媒體的詐騙，歹徒深知警方不斷於實體世界掃蕩詐欺，於是從海外成立假公司，再利用社群媒體廣告投放假廣告回台眾，除造成警方查緝盲點，難以溯源追查，在台灣遵守政府法規的廣告業，也會受到這些假詐欺社群廣告利用競價式廣告墊高成本的影響，必須提高廣告金才能與詐欺集團競爭可以先出現的合法廣告，遑論政府的反詐欺預算有限，投入反詐欺的宣導策略，往往得靠警方由青春活力拍片，延伸至風燭殘年的焚膏繼晷模式，就為了喚醒民眾反詐欺靈魂，反詐欺宣導缺的正也是媒體通路的經費。

龍年新氣象，建議業者應先收取投資廣告經費，一旦經金管會或警方通報涉嫌詐欺後，除下架廣告外，並可將費用轉供警方反詐欺宣導使用，並於透明度報告公布配合投放廣告的業者與負責人姓名，連續再犯者應受裁罰並將裁罰金作為補償被害人損失使用。

（作者為刑事局警官）

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