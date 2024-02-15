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自由廣場》台灣最美的風景依然是人

2024/02/15 05:30

◎ 李政達

春節期間準總統賴清德走春拜廟，發放紅包福袋，索取隊伍大排長龍。民眾開心直喊：「賴總統，台灣要靠你了！」而賴也承諾，努力讓人民越來越幸福。

我想不管任何政黨執政，營造安和樂利的社會是首要目標。若人人都有與人為善的心，國家就會少了暴戾之氣，自然會祥和進步。這種發自內心的良善，無關乎教育程度。父母那一輩有許多根本沒進過學校，卻教導我們「人不可為非作歹，因為舉頭三尺有神明。」也因為有著善念與無形約束力量，每當鄰國有難時，台灣民眾慷慨解囊充分發揮人飢己飢的精神。

但近年來詐騙橫行，許多人畢生積蓄被騙得精光，導致家破人亡時有所聞。整個社會籠罩在「唯利是圖」的氛圍下，誰還會相信「台灣最美的風景是人」呢？在此筆者分享春節的親身經驗，人間還是有善意與溫暖的。

年初一與家人驅車外出享用土雞大餐，餐畢前往左營一家百貨公司地下一樓的餐飲街，可能因掏錢包放回口袋時掉落而不自知，驚覺錢包不見才幾分鐘，就找遍附近店家，甚至連廁所也找了，就是找不著。最後只得拜託商家小姐：「我留下電話，若有人送回煩請聯絡我…」小姐建議到服務台問問，B1服務台說沒有，主動幫忙打電話問一樓服務台，當服務人員確認我的姓名及身分證字號後告知「有！」時，我簡直是難以置信…當時只盼能找回卡片證件，不敢指望現金還在，而當被告知錢包裡還有多少錢時，我真要喜極而泣了…

拾獲的年輕人沒留下聯絡方式，我真心感謝所有幫忙的人們。此時我想告訴準總統的是「台灣最美的風景依然是人！」民氣可用善加引導，人民幸福感必能與日俱增。

（作者為科大講師）

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