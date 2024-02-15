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自由廣場》蓋「網媒長城」 中國假新聞竄全球

2024/02/15 05:30

◎ 缺理

在今日這個資訊爆炸的時代，新聞媒體扮演著塑造公眾意見的關鍵角色。然而，當假新聞成為國家機器的宣傳工具時，影響力令人擔憂。近期研究報告揭露了一個驚人事實：超過一百個網站偽裝成新聞媒體，實則為中國政府的政治宣傳服務，向全球散播親北京立場的虛假資訊。

這些網站的存在，不僅是一場簡單的資訊戰，而是一個精心策劃、跨國界操作的虛假新聞生產機器。目的是塑造中國的國際形象，同時抹黑其政治對手，特別是美國及其盟友。不僅對國際社會的真實資訊流動構成威脅，更對民主社會的根基構成挑戰。

根據加拿大多倫多大學研究，此網絡由深圳一家名為海賣雲享傳媒操控，表面上是一家公關和行銷公司，中國政府卻是在全球進行數位影響力活動的幕後推手，操作範圍遍及歐亞、拉丁美洲等卅多國，這個被稱為「媒體長城」的行動，由政府指導、民間執行的模式，展示了中國如何在全球操縱資訊，試圖影響國際輿論。

這些虛假新聞網站的手法多樣，包括創造看似合法的新聞網站，以當地語言發布文章，並混合一些真實新聞來提高可信度。這種策略使得這些虛假資訊更容易被當地媒體引用，進而影響公眾的看法和態度。其中一些陰謀論的內容，例如將COVID-19疫情歸咎於美國科學家，就是這些虛假新聞網站常用的手法之一。

全球的虛假新聞宣傳戰，不僅對目標國家的政治和社會穩定構成威脅，更對全球資訊生態系統的健康造成長遠的損害。當假新聞和真實新聞難以區分時，公眾的信任將會被侵蝕，民主制度的基石——公民根據真實資訊做出選擇的能力——也將受到挑戰。

因此，面對這種跨國界的虛假資訊威脅，需要國際社會的共同努力來應對。這包括提高公眾對假新聞的識別能力，加強國際間的資訊共享和合作，以及對於散播虛假資訊的行為進行嚴格的法律制裁。只有通過國際合作和共同努力，我們才能保護真實資訊的流動，維護民主社會的根基。

（作者從商）

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