自由廣場》莫忘醫學中心的基石︰醫務管理師與健康保險管理師

◎ 蕭世槐、洪子仁

世界都說台灣全民健康保險制度好、醫療照護品質高、與民眾醫療費用負擔低，台灣到底是如何構築這麼強的底蘊呢？在醫院日常運營、在醫院評鑑、在醫學中心五大任務、在醫策會推動十二項疾病認證中、在與健保署協商與費用申報、在國家衛生統計公報裡，是誰在支撐這些任務的呢？答案是默默耕耘的醫務管理師、健康保險管理師、疾病分類技術師、及醫品師，一群由非營利性組織長期培育出的「準國考」專技人員來搭建的高效率與高品質醫院管理。

那誰是這些「準國考」專技人員的推手呢？「台灣醫務管理學會」是其一，它自一九九八年成立後，開始推動醫務管理師、高階醫務管理師培育與認證，延續台灣獨步全球的科技大學和大學獨有「醫務管理學系」畢業後，在職繼續教育的角色，可謂功不可沒。

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筆者自二○一八年參與衛福部「新南向醫衛合作與產業發展計畫」，在越南、馬來西亞、印度及印尼各界都在問台灣成就了世界頂尖醫療照護，其關鍵為何？標準答案之一為「台灣擁有領先世界的醫務管理人才培育系統」。這幾年也陸續看到各國紛紛仿効設立醫務管理學系及研究所。海峽對岸也看到台灣的優勢，延攬台灣醫務管理的菁英落地開班收徒。

為了銜接由十七種社會保險制度剝離而出的全民健康保險，惟健保醫療政策瞬息萬變，支付制度持續進行改革，讓醫務管理及健保相關業務工作者倍感專業性極大的挑戰，深深體會健保申報人員再教育及培訓之需求，「台灣健康保險協會」於一九九八年成立（原稱為台灣健康保險行政協會），迄今為台灣培育多達一千四百位的健康保險管理師，每年定期辦理「準國考」專技人員考試，也是「準國考」專技人員的推手之二。

台灣健保與醫療舉世聞名，特別是醫學中心又是整體醫療技術、品質與病人安全的領頭羊，薛瑞元部長已宣誓進行醫院評鑑改革，莫忘也把這群默默耕耘卅餘年的「準國考」專技人員的醫務管理師及健康保險管理師也納入「次世代」醫院評鑑與醫學中心評鑑的關鍵成功因子（Key Successful factor）之一，畢竟醫療照護品質與病人安全的是由醫院的結構、過程、與結果組合而成，他們必須被納入醫學中心評鑑的必備資格之列，如人床比或每千萬申報點數應配置人數。

（作者蕭世槐為台灣醫務管理學會常務理事及台灣健康保險協會常務理事、洪子仁為現任台灣醫務管理學會理事長）

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