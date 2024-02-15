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自由廣場》台中那塊「毒」豬肉 論千面人和顛覆者

2024/02/15 05:30

◎ 陳財能

農曆年前，台中市長盧秀燕公布那一盒「台中限定西布特羅梅花豬肉片」引發人心惶惶。原本信誓旦旦發現「食安危機」的盧秀燕，最後卻瞇瞇眼笑著說是「個案」，來踩熄「毒秀燕」的風向反撲。

台灣內部有國家認同分岐，外部有中共侵略危機；因此，從風險管理角度來看，這一「個案」，是「千面人」式的暴徒破壞或恐嚇？還是中共間諜特工對台灣政治及民間社會的顛覆？引發爭議的盧秀燕能輕輕一笑帶過嗎？

首先，「台中限定毒豬肉片」，是千面人事件嗎？

二○○五年五月，台中市發生「王進展毒蠻牛千面人」事件，驚動全國。一九八四年日本「森永千面人的未解之謎」，引起廠商、消費者及日常生活的恐慌。日本除加重刑責外，並要求廠商不得私了。台灣也於一九九九年增訂刑法一九一之一的千面人條款。

因此，既然盧秀燕一開始以「到底是人民重要還是廠商利益重要」的態度，來反駁衛福部次長王必勝的五點意見，現在就應該向大眾說明「從源頭、同批到抽驗的七百多件樣品，只有台中市政府這盒被驗出西布特羅」的謎底為何？若是豬隻吃下，藥物分佈會很均勻；針頭注入，分佈不均勻。同一肉品測出很多不同濃度，表示此單一肉品恐遭千面人下手。

所以，檢警應追查到底，除不能放任此事成為「台中限定毒豬肉片之未解之謎」外，更不能放任傅崐萁、徐巧芯等將此事擴張為政治事件，在新國會撒潑分化，而使台灣人不得不懷疑有「中共顛覆特工」藏在我們日常生活中。

其次，「台中限定毒豬肉片」事件，是中共特工的顛覆行動嗎？

從中共政治意圖上看，我們台灣人有這樣的懷疑是應該的。從網路假錯影音訊息的捏造、帶風向及大量散播，到馬路宮廟、村里實體、街頭巷尾、日常生活的矛盾、分化與恐慌製造，都已經被中共特工及其細胞所滲透，更別說國家認同分岐所導致惡意的政治鬥爭，更是中共特工顛覆的大溫床。

從鬥倒吳音寧開始得到甜頭；Linbay好油操作進口蛋，讓陳吉仲含冤下台。現在「台中限定毒豬肉片」，盧秀燕砲打中央後，徐巧芯、黃國昌、傅崐萁等，準備在新國會開議後逼王必勝下台，都是要落實「要讓民進黨找不到人當部長」的終極目標嗎？

冷靜想想，中共特工只要滲透在國民黨、民眾黨執政縣市內，利用地方行政權，今天搞豬肉、後天雞鴨羊牛肉、大後天再弄海鮮，別說每天，每週都注入毒物在動物、食物及食品上，來激發民怨，最後形成「地方包圍中央」，要求賴清德總統要下台負責？

「台中限定毒豬肉片」事件，不管是千面人，還是中共特工顛覆者，或兩者合一，我們能讓盧秀燕輕輕一笑帶過嗎？

（作者為中興大學國際政治研究所博士候選人）

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