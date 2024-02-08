晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》龍年談龍字的英譯世界

2024/02/08 05:30

◎ 曾泰元

二○二四年一月，英語世界的至尊權威《牛津英語詞典》OED發佈了更新，首度收錄了Chinese dragon（中國龍）。

長久以來，龍的英文都翻成dragon，但有論者反對，認為西方傳統的dragon是恐怖的怪獸，邪惡的代表，須被殺戮的對象，不宜用邪惡的西方龍來對應祥瑞的中國龍，遂主張必須糾正，另以音譯的long（或loong、lung）來翻譯中國龍。

言之有理。中國龍和西方龍在外貌特性與文化意涵均有重要區別，何況兩者更是善惡兩極。

漢語拼音是中文羅馬字的國際標準，把中國龍依漢語拼音翻成long合情合理，這個音譯也得到《大英百科》和《維基百科》的認可。但long易被理解為英文的「長」，故輔以Chinese dragon（中國龍）讓人適應過渡。

文化特色詞的英譯常從語音切入，放諸四海皆準，但英文非我族語，不是我們說了算，須得到英語人士的廣泛認可才行，這條路較漫長。意譯的Chinese dragon照顧英語人士，讓中國龍和西方龍有個連接，也可作為近義詞來豐富敘事。

隨著西方越來越瞭解東方，也隨著英語對自身文化符號的解構與再詮釋，dragon的傳統語義出現鬆動，影響英語人士的認知。美國最大的《韋氏大詞典》和牛津詞典家族的《新牛津英語詞典》（和OED無關）都未收錄Chinese dragon，卻都在dragon的定義點出了中國龍的仁慈寬厚和良善祥瑞。

語言在變化，語義在流動。原本負面的dragon逐漸有正面形象，西方論及中國龍也有更多人知其代表祥瑞，故用dragon來譯中國龍可以繼續，不必因噎廢食。

（作者是前東吳大學英文系系主任，曾參與編纂數本英漢詞典與漢英詞典）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書