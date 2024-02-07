社論》政黨是支持者的影子

大選塵埃落定，民進黨中評會無異議將五十名違紀者開除黨籍，三十七名停權一年。其中，也有已經退黨者仍遭開除黨籍。有退出民進黨多年者稱：民進黨跟國民黨在黨紀執行上最大的差別，就是民進黨人比較在乎，黨紀嚴明說到做到。國民黨黨紀鬆弛，進進出出看實力。民眾黨，日前立法院長選舉，柯主席三令五申，「跑票就開除黨籍」。結果，就有該黨不分區立委，選票沾到印泥變唯一廢票。結果，投下廢票者，停止中央委員職權兩個月。這個起手式，頗有民眾黨特色：端看柯主席想辦不想辦。

所謂的黨紀，嚴明不嚴明，各黨各有特色。不過，加上支持者的因素，各黨的差別，便不僅是主事者的好惡而已，這種現象還反映了各黨支持者的價值觀、忠誠度，也各有傾向。不同的傾向，投射到支持的政黨，遂形成不同特色，包括黨紀。例如，國民黨的支持者，既得利益、同屬一中優先，對支持對象的表現水準，往往容忍度比較高。著例之一，外界視為「草包」，韓國瑜卻被支持者當作寶。二○二○，市長位子尚未坐暖，急著搶佔總統大位，敗選遭高雄市民高票罷免，他於支持核心仍有號召力。故而，國民黨也不敢小看，二○二四選情吃緊下將他列為不分區領頭羊。著例之二，人稱花蓮王的傅崐萁，不論社會褒貶如何，他在花蓮穩獲支持，立委、縣長一把抓，國民黨為他設立任意門，這次出任立院黨團總召。牛鬼蛇神笑傲江湖，「拒絕黑金」的侯友宜情何以堪！老實說，有這種傾向的支持者、政黨，堪稱該黨政治人物的幸福。

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從黨外到民進黨，挑戰國民黨威權體制、黑金結構、台灣認同是主軸，上層菁英與中產、基層支持者有志一同，這是他們的價值共識。民進黨初次執政以來，支持者的初心不變，也以類似的標準要求草鞋變皮鞋的支持對象。阿扁執政時的爭議，不少支持者嚴辭痛斥，高層正反態度分歧。不久前，還有黃國書、趙天麟之例。綠色政治文化，底線似乎比較高。更明顯的是，若有代表性人物，儘管有過受難歷史、豐功偉業，一旦背離綠色路線，光環也就為之暗淡，許信良、施明德都難免了，遑論縣市長、立委級。他們共同的困境在於：帶不走綠色支持者。此所以，民進黨的基本盤相對穩固。這次大選藍白合不合雜音不斷，賴清德的民調起伏有限，侯、柯則互有領先落後，便是眼前的例子。

後起的民眾黨，又是有別於藍綠的政黨文化。一人黨，柯主席，妻母二人之下，支持者萬人之上。順口溜口號，道德高標準，向來超越藍綠。然而，落實到本黨，也不避諱雙標。如此善變失信，尤其歧視性言論，支持者似乎概括承受。藍白協議才過一天，柯主席翻臉不認帳，誠信掃地支持者反而高興。高虹安貪污案訴訟中。邱臣遠遭女黨工指控性騷，無礙主席故鄉之權力布局。本屆立委，區域全軍覆沒，斬獲八席不分區，全得聽令柯主席，否則黨紀處分伺候。八席不分區，於是成為柯主席縱橫捭闔、劈腿藍綠的服務生。台灣再出一個威權政黨，對民主前景自是一項警訊。白色支持者，本對柯有宗教般信仰，不同人事地物有不同開示，想必不會質疑耶穌會總會長。可能的變數是，黃國昌、黃珊珊不是省油的燈，也許好戲在後頭。

民眾黨初起步，「柯語錄」的最高指示，未來會不會被尊為「吾黨所宗」，尚不知曉。在這方面，藍綠則各有不同。國民黨，至今言必稱總理遺教、九二共識，連馬的反獨聯共促統路線，歷屆主席奉命唯謹，總統候選人亦然。這次侯友宜，不得不向九二共識、反對台獨靠攏，堪稱勢所必至。至於民進黨，換了主席便注入新血，並沒有類似的黨國包袱。首度執政的阿扁，其政策、論述幾乎未曾被小英複誦。賴宣示延續小英維持現狀路線，乃是民進黨政黨文化的初體驗。或許，作為地緣政治的利益相關者，賴領航的台灣號必須某種程度配合盟友步調，但，大選氣氛前景不明之際，賴仍未自我否定「務實台獨」之信念與願景，這種執著也可解讀為，假使客觀環境容許，他不會是小英路線的教條主義者。

目前三個主要政黨，兩大一小未來是可變的，但它們的政黨歷史與文化，有多大的可變性有待觀察，關鍵在於支持者的心態。政黨，支持者的影子，民主提升，不能全靠政治人物的自覺。現階段，性質迥異卻齊聚一堂，國會議事運作、行政立法互動、府會競合關係都會形成不同於以往的挑戰。利弊得失如何，選民應可當作未來投票的參考。

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