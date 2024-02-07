晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》政黨是支持者的影子

2024/02/07 05:30

大選塵埃落定，民進黨中評會無異議將五十名違紀者開除黨籍，三十七名停權一年。其中，也有已經退黨者仍遭開除黨籍。有退出民進黨多年者稱：民進黨跟國民黨在黨紀執行上最大的差別，就是民進黨人比較在乎，黨紀嚴明說到做到。國民黨黨紀鬆弛，進進出出看實力。民眾黨，日前立法院長選舉，柯主席三令五申，「跑票就開除黨籍」。結果，就有該黨不分區立委，選票沾到印泥變唯一廢票。結果，投下廢票者，停止中央委員職權兩個月。這個起手式，頗有民眾黨特色：端看柯主席想辦不想辦。

所謂的黨紀，嚴明不嚴明，各黨各有特色。不過，加上支持者的因素，各黨的差別，便不僅是主事者的好惡而已，這種現象還反映了各黨支持者的價值觀、忠誠度，也各有傾向。不同的傾向，投射到支持的政黨，遂形成不同特色，包括黨紀。例如，國民黨的支持者，既得利益、同屬一中優先，對支持對象的表現水準，往往容忍度比較高。著例之一，外界視為「草包」，韓國瑜卻被支持者當作寶。二○二○，市長位子尚未坐暖，急著搶佔總統大位，敗選遭高雄市民高票罷免，他於支持核心仍有號召力。故而，國民黨也不敢小看，二○二四選情吃緊下將他列為不分區領頭羊。著例之二，人稱花蓮王的傅崐萁，不論社會褒貶如何，他在花蓮穩獲支持，立委、縣長一把抓，國民黨為他設立任意門，這次出任立院黨團總召。牛鬼蛇神笑傲江湖，「拒絕黑金」的侯友宜情何以堪！老實說，有這種傾向的支持者、政黨，堪稱該黨政治人物的幸福。

從黨外到民進黨，挑戰國民黨威權體制、黑金結構、台灣認同是主軸，上層菁英與中產、基層支持者有志一同，這是他們的價值共識。民進黨初次執政以來，支持者的初心不變，也以類似的標準要求草鞋變皮鞋的支持對象。阿扁執政時的爭議，不少支持者嚴辭痛斥，高層正反態度分歧。不久前，還有黃國書、趙天麟之例。綠色政治文化，底線似乎比較高。更明顯的是，若有代表性人物，儘管有過受難歷史、豐功偉業，一旦背離綠色路線，光環也就為之暗淡，許信良、施明德都難免了，遑論縣市長、立委級。他們共同的困境在於：帶不走綠色支持者。此所以，民進黨的基本盤相對穩固。這次大選藍白合不合雜音不斷，賴清德的民調起伏有限，侯、柯則互有領先落後，便是眼前的例子。

後起的民眾黨，又是有別於藍綠的政黨文化。一人黨，柯主席，妻母二人之下，支持者萬人之上。順口溜口號，道德高標準，向來超越藍綠。然而，落實到本黨，也不避諱雙標。如此善變失信，尤其歧視性言論，支持者似乎概括承受。藍白協議才過一天，柯主席翻臉不認帳，誠信掃地支持者反而高興。高虹安貪污案訴訟中。邱臣遠遭女黨工指控性騷，無礙主席故鄉之權力布局。本屆立委，區域全軍覆沒，斬獲八席不分區，全得聽令柯主席，否則黨紀處分伺候。八席不分區，於是成為柯主席縱橫捭闔、劈腿藍綠的服務生。台灣再出一個威權政黨，對民主前景自是一項警訊。白色支持者，本對柯有宗教般信仰，不同人事地物有不同開示，想必不會質疑耶穌會總會長。可能的變數是，黃國昌、黃珊珊不是省油的燈，也許好戲在後頭。

民眾黨初起步，「柯語錄」的最高指示，未來會不會被尊為「吾黨所宗」，尚不知曉。在這方面，藍綠則各有不同。國民黨，至今言必稱總理遺教、九二共識，連馬的反獨聯共促統路線，歷屆主席奉命唯謹，總統候選人亦然。這次侯友宜，不得不向九二共識、反對台獨靠攏，堪稱勢所必至。至於民進黨，換了主席便注入新血，並沒有類似的黨國包袱。首度執政的阿扁，其政策、論述幾乎未曾被小英複誦。賴宣示延續小英維持現狀路線，乃是民進黨政黨文化的初體驗。或許，作為地緣政治的利益相關者，賴領航的台灣號必須某種程度配合盟友步調，但，大選氣氛前景不明之際，賴仍未自我否定「務實台獨」之信念與願景，這種執著也可解讀為，假使客觀環境容許，他不會是小英路線的教條主義者。

目前三個主要政黨，兩大一小未來是可變的，但它們的政黨歷史與文化，有多大的可變性有待觀察，關鍵在於支持者的心態。政黨，支持者的影子，民主提升，不能全靠政治人物的自覺。現階段，性質迥異卻齊聚一堂，國會議事運作、行政立法互動、府會競合關係都會形成不同於以往的挑戰。利弊得失如何，選民應可當作未來投票的參考。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書