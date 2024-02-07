自由廣場》春節返鄉潮的防疫工程

◎ 缺理

農曆春節臨近，一場看不見的戰役悄然逼近，隱藏在歡聲笑語之中的，是來自遠方的疫情風暴。中國近期從江蘇到安徽、從河南到海南，各地疫情報告和民眾的親身經歷，都在向台灣揭示一個不容忽視的事實：疫情遠未結束，而春節返鄉潮可能成為新一輪疫情爆發的導火索。

中國江蘇省不止一地傳出疫情再起，一日確診人數暴增五千例，令人震驚。這不僅是數字，更是無數家庭悲歡離合。從12歲孩童不幸離世到四十多歲的壯年猝死，悲劇的背後，是對疫情防控不足的無聲控訴。

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而中國安徽、河南、海南等地，疫情同樣嚴峻。醫院人滿為患，許多猝逝的報告屢見不鮮，這些只是冰山一角。中共雖試圖以各種名義繼續隱匿真實疫情，但死亡的事實卻掩蓋不了。送葬的哀樂，在某些地區清晨已成常態。

在此背景下，春節返鄉潮對疫情防控造成嚴苛挑戰，數以百萬的台商和海外遊子將回到台灣的懷抱，家庭團聚是人人期待。但在疫情陰影下，這場年度大遷徙卻可能成為傳播疫情的催化劑。

對即將返台的台商和海外遊子來說，須提高警惕，做好充分的防疫準備，從自我隔離到健康監測，從嚴格遵守防疫規範到積極接種疫苗，每一項措施都不應忽視。

台灣社會對春節返鄉潮尤應保持高度警覺。政府應加強疫情監測和信息公開，疫情面前，無人能置身事外，唯有全社會共同努力，才能確保戰勝疫。這個春節，讓我們以謹慎負責態度，迎接遠方歸來的親人。

（作者從商）

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