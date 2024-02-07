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自由廣場》﹙鏗鏘集﹚權力眾生相

2024/02/07 05:30

◎ 李敏勇

大選結果，台灣人民選出民進黨人賴清德總統，但未予民進黨國會多數。立法院三黨未過半，但號稱進步價值的民眾黨形同支持台灣的政治陳疴中國國民黨，給了民進黨下馬威。掌握極少數八席立委，柯痞操作他的權力模式，玩弄中國國民黨和民進黨。中國介入總統選舉失敗之後，甚至指導了這次立法院長的選舉。

台灣的政黨並非立據在近現代政治的左右，而是統獨立埸的光譜，在遷佔性或說流亡殖民性遺留下來的「中華民國」體制，以「中華民國台灣」或「中華民國中國」的認同分岐，經由民主選舉爭取治理國家的權力。權力競爭遵循民主制的規則，但民主的文化仍未提升，太多政治人物以特種事業看政治。

民主化後的台灣總統和立法委員選舉，形同爭逐尚未正常化的「中華民國」國家體制治理權力。中國國民黨是黨國時代轉型正義未充分完成的舊勢力；民進黨是國家重建未盡完成的政治力量；民眾黨沒有政治改革運動的參與歷史，是後進性的機會主義力量。三種力量分據權力光譜，並未形成共同建構力量，彷彿競逐未正常代表國家的權力。

中國國民黨在後黨國時代，三種力量︰殖民意識論群形成的戰鬪藍、地方派系牛鬼蛇神的黨身體、逐漸邊緣化的黨國時期官僚；民進黨經過黨外、美麗島事件受難人、辯護律師群到助理群、太陽花世代；民眾黨是解嚴後乘隙而起，則仍在柯痞一人威權時期。柯左打藍又打綠，現階段策略是結合中國國民黨打民進黨，壯大自己，染成什麼顏色都可能。

台灣以國家重建為目標的政治改革工程，已從追求台灣獨立調整到中華民國台灣的務實化。在選舉的世俗政治中，民進黨背負著執政責任，許多黨人也不免權力的世俗性。權力競奪者中國國民黨和民眾黨鬪爭民進黨，掩飾自己執政更多的問題，竟成話題；以民進黨執政中國犯台的恐嚇威脅論也有某些作用。

總統的得票未過半，國會議長的得票也未過半。權力的眾生相會逐漸現出原形，誰適格誰不適格？人民會看出來的！台灣人民既期待清政德治，也要看權力動物園的形形色色。沒有充分實現轉型正義，中國國民黨的幽靈中國繼續作祟，民主政治上軌道還有長路要走。

台灣認同已逐漸取代中國認同，中國國民黨的能量會逐漸被民眾黨吸納。民眾黨若從中國國民黨吸血，或中國國民黨地方牛鬼蛇神另據台灣山頭自成力量，權力的眾生相交雜前近代和後現代形影，迷亂紛紛。

（作者是詩人）

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