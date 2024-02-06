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自由廣場》自我調適打破憂鬱枷鎖

2024/02/06 05:30

◎ 李政達

年輕族群憂鬱症發生率逐年提升，是世界趨勢非台灣獨有現象。根據衛福部的統計，二○二○年台灣就有廿一．五萬名卅歲以下的年輕人使用抗憂鬱藥物。現代人基於課業、工作、社交…各式各樣的壓力導致「心靈生病了」，然而這並非身體上的受傷或疾病，除非是明顯有不符常理的舉動，否則很難從外表看得出來。

筆者為私大體育教師，學期末一位很少出現在課堂上，修我「拳擊課」的學生來找我問道：「老師，我這學期一直在服用抗躁鬱症的藥，所以出席率不高，有沒有什麼方法可以讓我過關？」查看手中的資料，本學期他有九次缺席、三次第二節課才到，我必須面對全班近五十名選課學生，在公平原則下我真的是愛莫能助。

一位修同事一般體育課的學生，經常上課到一半就不見人影，同事上網登錄曠課，資源教室的心理諮商師立即來電解釋該生罹患「人群恐懼症」，所以人多時就會跑到資源教室休息。

體育成績的評定出席率佔極高的比重，諸如此類從外表看不出來的學生，我們真的想幫也幫不上忙。我也曾與單位主管討論此事，主管回應教育部曾發文，責成各校訂定辦法來輔導這類學生，但避免外界歧視的眼光又不希望另開課程專收身心障礙學生，所以學校相關單位也陷於兩難。

此時就有同事指出，各級學校願意通過相關辦法（如心理假）來協助這些學生，但出了校門後呢？我們的社會是否有相關的法令來幫助這些人？而公司老闆會願意花錢請一個動不動就出狀況、請假，嚴重影響生產流程、進度的人嗎？

因此走入人群、尋求親友的同理關懷、運動、就醫、轉移注意力、擺脫負面情緒…經由各種自我調適的管道，打破心障枷鎖方為重拾健康之道。陷於自怨自艾的窠臼中，只會讓病情更惡化，拖累旁人造成社會負擔影響甚鉅。

誠如聖嚴法師所言「面對它、接受它、處理它、放下它」自助才得以天助、人助！

（作者為科大體育講師）

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