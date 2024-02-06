自由廣場》什麼樣的總統 給你什麼樣的股市

◎ 林尚榮

川普擔任美國總統時，曾將股市的上漲當作自己執政有方的成就之一。去年八月，有媒體根據FT Wilshire 5000指數報酬的變化，指出拜登上任以來，股市的政績慘輸川普和歐巴馬；此一指數反映美國所有上市公司股票的表現，比標普500指數範圍更全面，川普當然趁機批評對手一番。

但四個月過後(十二月廿二日)，道瓊、標普500、那斯達克指數與年初比較，分別上漲十三％、廿四％、四三％，都是歷史性的佳績。拜登於是在競選廣告上把美股大漲當做宣傳焦點，迴力鏢射向川普，此時，川普不以為然地表示，股市大漲只是讓「富人變得更富有」罷了。

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年後美股依然強勁，川普見勢不可擋，又回來擁抱股市，二月初在社群媒體提到，「美股之所以走高，主要是投資人和機構法人相信並期待我贏得二○二四年總統大選。」，同時打起恐嚇牌，若他無法贏得大選，美股將遭受史上最大崩盤，隨之而來的是另一形式的一九二九年經濟大蕭條！

川普對股市上揚的論述，於是從好事一樁，變成壞事一件，現在又回到「好康」了。台灣股市也有類似的情事。

馬英九競選時，高喊「馬上就會好」、「投經濟一票」、「六三三」，反映在股市就是馬口中的上萬點（經濟部長尹啟銘甚至叫到兩萬點），最後繳出的成績是以八一三一交給蔡總統。馬任內的最高點還是就職當天阿扁交給他的九三○九，這與他主政期間台灣經濟的低迷正好「相互映襯」。

馬的期望由蔡來完成，台股兔年封關收一八○九六點。與經濟成長、股市榮衰（上市櫃公司經營好壞）習習相關的營所稅、營業稅、證交稅，去年合計就超過全年稅收三．四三兆元的一半；各項基礎建設、社會住宅、租屋補助、大學學費補助、托育補助…的預算就從來自這裡。

攸關民眾退休老本的新制勞退基金，也拜股市上漲之賜，收益創新高達四七八五億元，每位勞工平均約「分紅」三．八萬元。

謝金河說的「什麼樣的總統給你什麼樣的股市」，基本上是對小英任內經濟表現的肯定。但在政客、民粹的炒作下，馬英九以股市萬點為目標時是美好憧憬，到蔡英文落實時，就變成與我何干了，甚至檢討經濟無感是這次年輕選票流失的原因（可對比經濟、股市喋喋不休，在「內卷」與「躺平」之間掙扎的中國年輕人），只能說，這次大選，藍白太會操作，綠不知如何行銷亮點。

（作者為上市公司專業經理人）

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