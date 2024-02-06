自由廣場》為了國家向前進，該是全民團結的時刻

◎ 林逸民

總統大選本土選民打出美好的一仗，創下台灣的歷史第一次，過去自從陳水扁總統起，連任過後的總統，再下一任總是會政黨輪替，無法將棒子交給同黨的接任者，唯獨蔡英文總統開啟先河，成為連任後能交棒給同黨總統的第一人，這創下了蔡英文總統的歷史定位，也是對她政績的肯定。

然而，選後民進黨也面臨失去國會多數的窘境，這一方面也是因為一例一休等政策還有需要完善之處，一方面則是選戰策略上遇到困難，如台東賴坤成因為原任的劉櫂豪堅持參選而惜敗，屬於民進黨內紛爭；高嘉瑜落敗，屬本土勢力意見不同。這關鍵二席，一來一往，使得國會呈現三黨不過半，而民進黨相對於國民黨居於些微劣勢。

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選舉後席次既出，也不再「向後看」、「找戰犯」，眼前面臨的就是如何湊到多數的數學問題。要不就是試圖與關鍵少數談判，要不就是要想辦法從國民黨中挖角。前者有許多先進進行努力，然而受到時間太匆促、選舉情緒仍高昂、黨內意見分歧等種種因素，最終沒有結果。而負責挖角政治操作者也沒有成績，最後面臨國會正副議長由國民黨掌控的不利情勢。

游錫堃院長主持立院時，大公無私在黨派之間中立，並沒有特別偏袒民進黨，但他的公正主持，以及嫻熟國會運作與民主程序，讓議事順利推動，對蔡英文總統的執政有很大幫助。如今由韓國瑜接掌，即使不會在主持國會時各種小手段刁難，也可能因不熟悉國會議事而造成延宕等等各種問題。

這對於即將接手的賴清德總統來說，會是最大的挑戰，對於即將交棒的蔡英文總統來說，也至關緊要，事關她任期的最終論定與歷史定位。賴清德總統要能持續進行改革，率領台灣在民主自由陣營中擔任國際上的重要角色，富國強兵、獨立自主、永續發展，在世界上發光發熱，需要執政黨以及民間本土價值精誠團結，有共識促成賴清德總統能穩定執政。

國會尋求多數的努力，不是只有院長副院長選舉，未來還有包括每年的預算、各改革法案，在在需要縝密的政治操作取得多數通過，並儘可能避免國民黨議長可從中作梗的機會。此時不能再重蹈選前自相紛爭，導致大意失荊州的結果，在國家未來的大共識之下，有小歧異儘量整合，以讓賴總統能放手施政，這不僅是為了本土價值，也是全台灣所有不同黨派與人民之福。

（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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