社論》台灣國會向前行

大選之後，政治進入新形勢，人民期盼民主向前行，強化台灣因應內外挑戰的實力及韌性。新國會即將開張，但從大選之後朝野政黨互動的情況看來，新政局要帶來新氣象，仍需政治人物有新的心態和作為。

一場議長選舉，反映了三黨不過半的國會新組成，不僅未能展現新格局，反而凸顯政黨及政客的舊習性；如其持續，新國會未必符合人民所期盼的合作共謀整體福祉，卻可能陷入更惡劣的爭鬥，且從藍綠惡鬥，加入白黨亂鬥。

請繼續往下閱讀...

試觀國會議長之爭，政黨各有盤算，機關算盡，手段盡出，企圖謀取自身最大利益。這雖無可厚非，可議的是政客在爾虞我詐的政治競爭中，還滿口仁義道德，以冠冕堂皇的政治語言，把公眾當成愚夫愚婦般唬弄。在卑鄙惡質的政治演出中，游錫堃院長凸顯了其高於立委同僚的格調，選舉結果既出，即辭去不分區立委，留下國會外交與調和鼎鼐的風範。

相形之下，議長選前不論漂亮口號或唇槍舌劍，政黨戲法百出，但追求自身最大利益盤算不變。更惡劣的，即使議長選戰已成過去式，仍為其間的政治運作或所謂綠白合放話繼續爭鬥，一如大選過程破局的藍白合爭議，除了藉日常醜陋答嘴鼓以博取聲量，政客彷彿不知有更基本的責任。

誠然，政壇的惡鬥不斷和離譜表現，政客及政黨難辭其咎，其實也顯現社會有不少人至今還沒走出選戰的遺緒。這次大選最突出的現象之一，是民眾黨主席柯文哲吸引眾多年輕選民，在國會確立第三黨地位，也引發對年輕人議題的討論。的確，民眾黨所強調的高物價、高房價、低所得問題，道出年輕選民心聲，乃能形成「小草」風潮。然而，該黨能否成為國會關鍵少數，在政壇舉足輕重，取決於其今後實際作為。現實是，柯文哲選前在六十歲以上民調支持率僅三％，且於包括當過八年市長的台北等六都得票墊底。該黨在立院取得八席，相較於二○○一年親民黨以四十六席躍居為第三大黨，即使計入立委減半的因素，仍屬小巫；而親民黨在這次大選全軍覆沒，可為殷鑑。

韓國瑜擔任國會議長，爭議更大。政壇翻滾多年的他，在立院曾有激情演出，歷經高雄市長當選與罷免，在總統大選落敗，言行主張招致諸多批評，惹出不少風波，且留下「禿子打傘，無法（髮）無天」形象，許多人對他擔任立法院長很不放心。連日來有關綠白合的口水戰，即出自對韓國瑜當院長的強烈反對，亟謀阻止。如今坐上院長寶座，他承諾謹守議事中立，避免捲入朝野紛爭，讓立院講理不使暴力，伸張國會權責。這一宣示，人民在看，檢驗他是否恪守本分，調和紛爭，而不是製造爭議，且力能推動國會外交而不逾矩。

除了院長人選眾所關切，立院整體表現也備受關注。藍綠雖爭鬥不已，在民進黨多數執政之下，上一屆立委仍通過七百八十多件議案；藍綠白三黨分立的新國會，今後能否拿出讓公眾滿意的實績，是重大考驗。蔡英文期盼新國會跨越黨派，透過良性溝通和理性監督，推動對國家有利、人民有益的法案與預算；雖屬應景談話，也道出公眾普遍心聲。國際媒體特別關切，國會若由親中派主導，台灣的防衛及安全是否變得脆弱，面對中國脅迫較易妥協。這一重點關注，主要來自中國不但或明或暗介入台灣大選，其官媒還呼籲藍白兩黨在「大是大非」基礎上「正確選擇」。藍白暗合下的九二共識國會議長，與北京如何接觸互動，「服貿協議」是否重啟，現有「反滲透法」遭修改弱化，眾所關切。

從而，新國會開議，可視為政治展現新氣象的時機，如政治人物和政黨以推動福國利民法案為先，並進行國會改革，民主將因立委盡職、增添活力而深化；若仍把政黨算計置於人民整體利益之上，恣意妄為，不僅有負公眾付託，也將使眾所厭煩的政治惡鬥不已，且進一步淪為三黨亂鬥。民主台灣面對中國併吞及內外諸多挑戰，實無如此繼續內耗的奢侈。國會開議前夕，現今各黨好話說盡：良性互動、理性合作、政治休兵、政策先行、強力監督…，不一而足；如能力求落實，並謹守對國家社會忠誠，朝野方能共創政治新局。

台灣人民經由參與民主過程，投下選票，開創未來，這一制度和生活方式，必須珍惜維護。最重要的，面對政治新局，從公民到政治人物，都要有向前行的準備和作為，有如林強多年前所唱紅的台灣歌曲〈向前行〉：不管如何，路是自己走…後果若按怎，自己就來擔。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法