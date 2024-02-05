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自由廣場》關於「老後」的一些事

2024/02/05 05:30

◎ 林喚玲

這幾年執行藝術計畫，在社區跟長輩們共同進行，像民眾劇場︰一起回憶生命經歷，並將故事變成戲劇演出；像社區賦權活動︰讓長輩用在地生活者視角來導覽社區。

我是一個急性子的人，做事情總目標導向，但在跟長輩工作的過程中，我學習慢下來聆聽。雖常發脾氣，因為同一句話需重複多次，還是不一定能記住；討論時常常聊到忘我，毫無效率；就算排練多次，上台還會忘詞跟即興發揮。但在他們故事裡，我彷彿走進一個不曾參與的世代，也讓我漸漸同理他們的行為，互動過程中，漸漸放下長久以來的緊繃，這一切療癒著我。

長輩們常說︰年紀大了這個做不來，或有些較封閉長輩，會一直說做這些沒用。一開始很生氣，但後來發現年紀大了、身體退化，又沒收入後，充滿著不安全感，甚與社會連結變少，跟朋友聯繫也變少，這些都是一種剝奪感，當生活中原本擁有的都逐一消失，這些失去的感受，並不是人人都能調適好心態面對。

藝術活動在社區中最大功能就是「賦權」，我們不談論大道理，就是一起聊聊天，一起做點有創造性的事情，最後的成果呈現，會讓長輩得到成就感跟認同，覺得掌控權稍微回到身上。

老，不只每個人都會經歷，更是社會迫切需要正視的課題，高齡化社會帶來的是龐大壓力，或是美好的智慧傳承，端看我們用什麼心態面對。

（作者為跨蝦米藝術節策展人）

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