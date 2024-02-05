自由廣場》展望賴清德時代 新台日關係

◎ 陳永昌

自民黨派系政治獻金醜聞與能登地震重建等事內外交迫，日相岸田文雄忙得焦頭爛額，日本國會新會期一月廿六日開議前一天，岸田連續安排兩個跟台灣有關行程。

自民黨臨時總務會於廿五日發表黨改革中期報告，揭櫫派閥回歸原本政策集團改革方向，脫離深受詬病的政治獻金與人事分配弊端，岸田盼藉此止血迭創新低的內閣支持率。百忙中，岸田第一個行程是會見日華議員懇談會會長古屋圭司，日本台灣交流協會會長大橋光夫則是閣僚外唯一的接見對象，古屋與大橋兩人都剛剛訪台。

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台灣總統大選開票夜，古屋圭司眾議員現身賴清德競總，他以全世界第一個跟台灣新總統握手的外賓自詡。勝選隔天，賴清德第一個公開行程則是接見大橋光夫。兩人與岸田話題就是與賴清德的會面，實質上等同台日最高層間接對話。

早在六年多前，大橋光夫來台拜會當時的賴揆，推崇他與日本淵源深厚，在日知名度高、擁有許多粉絲。

嘉南大圳之父八田與一則深化賴「知日派」形象。每年五月八日，烏山頭水庫舉辦八田與一紀念活動，賴清德在台南市長與行政院長八年任內從未缺席，並把園區前道路命名為八田路。二○一七年四月，八田銅像遭統派破壞，台南市政府在最短時間復原，該年活動不受影響。而早從台南市長時期，賴清德便頻繁接待日本訪團，長期累積日本從地方到中央厚實人脈，是未來開展對日實質外交的有力本錢。

針對川普可能重返白宮，岸田政府指示駐美大使山田重夫與川普陣營展開接觸，提醒川普不要試圖與北京當局達成協議，助長習近平氣焰，削弱對台支持。即使岸田內閣正面臨危急存亡之際，仍不忘堅持前首相安倍晉三「台灣有事就是日本有事，也就是美日同盟有事」路線。無論日本政局如何演變，致力維護美日台安保格局將不會動搖。

台日間「患難見真情」善的循環發酵擴散，地震賑災共募集逾廿五億日圓，投資總金額超過一兆日圓的台積電熊本廠建廠順利，將於廿四日開幕。從民間親善友好到經濟安全保障供應鏈整合，台日實質關係持續推展至新高度，進一步外溢延伸至政治外交與戰略安全合作，將是五二○後賴政府努力的重點。

（作者為企業專業經理人）

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