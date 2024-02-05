社論》繁花落盡的中國經濟

中國疲弱無力的經濟可以回溫嗎？這是當前全球最關注的課題之一。過去中國經濟快速成長，固然被中共用以擴張軍備，衝擊地緣政治，成為全球和平的重大威脅；但三、四十年來，中國成為世界工廠，提供低廉的商品，可說是壓抑全球通膨的重要因素。因此，疫後中國經濟復甦無力，種種金融泡沫浮現，已導致尚未完全與中國脫鉤的先進經濟體，必須面對中國經濟失溫的風險。

全球多數股市自疫情以來漲勢驚人，甚至創下新高，但中國深滬與香港股市卻跌勢不止。港股指數落後台股愈來愈遠，完全看不出之前作為中國與西方國家對接橋樑時的意氣風發，而中國深滬股市在中共祭出降準的提振措施下，仍難掩跌勢，股民成為韭菜，哀鴻遍野。此時中國一部電視劇《繁花》推出，劇情呈現上海股市開市的一九九○年代，十里洋場上海紙醉金迷、股市商戰的繁花年代，對照此時相當諷刺。這一場景似曾相識，令人回想台灣曾經在台商大舉西進，帶走資金、人才、技術，導致台灣經濟失速，在低谷徘徊時，民間常常浮現的懷念「台灣錢淹腳目」的輝煌時光。然而，當前的台灣經濟已經完成產業轉型，進行創新研發，成功建立起全世界最先進的半導體供應鏈，經濟重新強勁啟動時，中國經濟才開始如滾雪球般下墜。有人戲稱︰「去年中國經濟是過去數十年來最糟，卻是未來數十年最好的時刻。」因此，「繁花」一劇可以視為對中國過去經濟榮景的一種憑弔，意味著中國經濟即將繁花落盡。

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何以中國奔騰了數十年，如今卻步履沉重，似乎罹患重症？問題出在習近平崇拜毛澤東，仇恨西方國家，以反帝之名掀起反美、反日民粹，因此招致美國的制裁，經濟失去了模仿、借力使力的管道。以前中國經濟成長的捷徑，是吸取先進國家經濟的「內力」以為己所用，就像金庸武俠小說中的「吸星大法」。這種模式與清代所謂「師夷之長技以制夷」相似，只學習西方的技術，而非就教育、制度、市場、司法等西方文明優異之處，徹底改革。此所以學習西方文明、憲政體制，決心「脫亞入歐」的日本可以躋身列強之列，而缺乏全盤改革的清朝，無法支撐即將崩塌的帝國大廈。而鄧小平推動的改革開放，就是現代版的「師夷之長技以制夷」，也就是不去學習西方文明的精微，不做徹底的思想與體制改革，只圖學習、抄襲，甚至偷竊西方的技術，希圖「超英趕美」，建立紅色經濟強權。

中國數十年來的改革開放看似成功，甚至被部分開發中國家視為「後發先至」的典範，本質上卻是一種「黨國資本主義」，也就是經濟並非在市場機制、契約規範與法治精神的基礎上發展起來，而是在黨的監控、計畫、指揮的框架之中，大量「借用」西方科技建立起來。因此，「改革開放」本質上是「中國共產黨領導、西方技術為用」，「是技術開放而無體制改革」。「中國共產黨領導、西方技術為用」的模式，違反了自由市場的規律，因此中國經濟在揠苗助長之下，固然出現一時榮景，卻已經種下必然衰落的命運。吾人皆知，經濟發展的動力來自創新研發，而創新研發要能成功，有賴於自由、多元與包容的環境；在專制體制下思想自由遭到箝制，企業家往往墨守成規、按計畫辦事，扼殺了經濟的活力與生機。故而，在中共體制下，產業發展的指標不是質的提升，而是能夠量化的大規模生產。中共規劃的產業發展，係以國家財政挹注，不計盈虧，大量生產，低價傾銷，造成血流成河的紅海戰場，從面板、LED、太陽能，甚至傳產的石化、水泥、鋼鐵，以及最近的電動車，都殺到無利可圖，企業之間只是大虧、小虧的差別而已。這方面台灣受害最為嚴重，當年如日中天的「四大產業」變成「四大慘業」，但中國自以為打敗了所有競爭對手，其實也受到嚴重的內傷。

中國經濟是否繁花落盡？不必如算命般預測，由深層的結構層次便可看出分曉。早在二○二二年，當全世界都以為中國會在疫情後迎來強勁的經濟復甦，國際知名中國研究學者黃亞生，就已經寫書預言——中國經濟將迎來衰退。事實上，中國改革開放成功的部分，係「借用」西方的技術、人才、資金，使經濟成長仍具有一定的動力，帶來數十年的經濟快速成長；而失敗的根源則在於專制體制，尤其習近平上台後，經濟上關上「改革開放」之門，政治上則廢除國家主席任期制，打破集體領導傳統，形成個人獨裁，並且標榜「中華民族偉大復興」，對外耀武揚威，彷彿大中華帝國光明遠景在望，實際上卻是日暮西山、繁花落盡，陷入衰微的困境。

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