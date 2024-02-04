自由廣場》高端疫苗91％保護力 不敵抹黑當選率

◎ 林金忠

美國疾病管制局（CDC）官方期刊《新興傳染病》（EID）報導，接種三劑疫苗後對中重症及死亡的保護效力，高端達九十一％，不僅在真實世界有效，且與BNT、莫德納並駕齊驅，它的有效保護期比其他疫苗還要長，副作用還更小！

美國CDC這個時候刊登這個訊息根本就是打臉了台灣選民！

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日前的立委選舉，所有靠著造謠抹黑高端疫苗的政治人物全部高票當選！他們的當選率是高於高端疫苗九十一％保護力的一○○％！

當這些政治人物發現靠造謠抹黑高端疫苗的當選率，勝過於事實真相的反作用力時，高端疫苗持續被造謠抹黑已是「命運天註定」，就連現任台北市長蔣萬安也不例外，他在立委任內明明親眼見證疫苗採購合約內容的「保存卅年」卻硬說是「封存卅年」，試問這樣的造謠抹黑歪風有可能消失嗎？

同樣的邏輯，當雲林縣某鄉長候選人團隊重要成員連四次被檢警調抓到賄選，這號政治人物現在依然穩坐鄉長寶座，試問這樣的賄選歪風有可能根除嗎？

難怪民間社會開始流傳：當真的屢屢被假的打敗，好的就常常被壞的淘汰！牛鬼蛇神就暢行無礙，良善社會就不必再期待。

當年造謠抹黑台灣高鐵是「廢鐵」、「破銅爛鐵」、「鐵棺材」的馬英九有得到報應嗎？他不是還忝不知恥的搭乘台灣高鐵嗎？台灣人民不是還連續兩次選他當選總統嗎？

台灣遭受到假訊息攻擊的頻率會連續十年蟬聯世界冠軍，答案夠清楚了吧！

（作者為大學兼任講師）

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