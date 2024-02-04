晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》不必為捷運而蓋捷運

2024/02/04 05:30

◎ 王錫璋

選後，行政院通過台中、彰化等縣市的捷運新路線或延伸路段畫，加上之前基隆捷運的自行負擔款，前經行政院協調，已降為十七億，看似解決經費分配了，但問題才要開始。

前瞻計畫的軌道建設將於今年陸續進入興建高峰期，許多前年底才上任的縣市長新手，如基隆市、桃園市等，才發現軌道建設自籌款高得嚇人。基隆輕軌升級變捷運後，從不用負擔經費，變成要分擔十七．七億元，其他六都，也都面臨因工程經費調漲，自籌款大增而吃不消的窘況。

許多縣市將軌道建設視為最能見績效的政績，不管是否真有運量需求，也沒先做好公車網路，再循序推動捷運等軌道建設，就急忙推出各種計劃。這些沒經過嚴格評估的軌道計劃，未來都可能出現虧損，除現在要面臨的地方分配款外，未來的營運和維護成本，都可能成為地方財政的沉重負擔。

依國外標準，人口一百萬以上的城市，才有蓋捷運的需求。以此來看，新竹市和基隆市實在還不必為捷運而蓋捷運，應以發展更便捷的公車系統為主。

特別是目前還搞不定的基捷，更應停下來，將經費拿去做更有意義的建設才是。基隆到台北之間的交通，除了台鐵已漸捷運化之外，市民一向無多需求的聲音。主要是往返台北的客運已有多條，國道也無國五的塞車問題。又基隆到台北之間，因地形狹隘，已無法容納捷運和台鐵共存，交通部和基隆市長謝國樑都應慎思，不要搞得台鐵和捷運雙輸的局面。

不必為面子搶經費，蓋捷運或輕軌，認真辦理偏郊地區的公車輸運問題更重要。許多專家也呼籲各縣市，付不出地方分配款或以後的營運費用，就應中止計劃，免得財政崩壞。

（作者為台北市民、公務員退休）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書