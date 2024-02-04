自由廣場》不必為捷運而蓋捷運

◎ 王錫璋

選後，行政院通過台中、彰化等縣市的捷運新路線或延伸路段畫，加上之前基隆捷運的自行負擔款，前經行政院協調，已降為十七億，看似解決經費分配了，但問題才要開始。

前瞻計畫的軌道建設將於今年陸續進入興建高峰期，許多前年底才上任的縣市長新手，如基隆市、桃園市等，才發現軌道建設自籌款高得嚇人。基隆輕軌升級變捷運後，從不用負擔經費，變成要分擔十七．七億元，其他六都，也都面臨因工程經費調漲，自籌款大增而吃不消的窘況。

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許多縣市將軌道建設視為最能見績效的政績，不管是否真有運量需求，也沒先做好公車網路，再循序推動捷運等軌道建設，就急忙推出各種計劃。這些沒經過嚴格評估的軌道計劃，未來都可能出現虧損，除現在要面臨的地方分配款外，未來的營運和維護成本，都可能成為地方財政的沉重負擔。

依國外標準，人口一百萬以上的城市，才有蓋捷運的需求。以此來看，新竹市和基隆市實在還不必為捷運而蓋捷運，應以發展更便捷的公車系統為主。

特別是目前還搞不定的基捷，更應停下來，將經費拿去做更有意義的建設才是。基隆到台北之間的交通，除了台鐵已漸捷運化之外，市民一向無多需求的聲音。主要是往返台北的客運已有多條，國道也無國五的塞車問題。又基隆到台北之間，因地形狹隘，已無法容納捷運和台鐵共存，交通部和基隆市長謝國樑都應慎思，不要搞得台鐵和捷運雙輸的局面。

不必為面子搶經費，蓋捷運或輕軌，認真辦理偏郊地區的公車輸運問題更重要。許多專家也呼籲各縣市，付不出地方分配款或以後的營運費用，就應中止計劃，免得財政崩壞。

（作者為台北市民、公務員退休）

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