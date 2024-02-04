自由廣場》抵抗赤色陰影 台灣照亮民主之路

◎ 二弄

在台灣政治風景中，一場選舉過後，似乎兩岸緊張的氛圍稍微緩和，然而，台灣香港協會的負責人透過分析提醒，台灣內部的政治爭論只是表面現象，真正挑戰來自於對抗紅色極權的必要性。在這個關鍵時刻，他勉勵大家超越政黨的盲目崇拜，以理性和明辨的態度思考未來方向，並尊重多元選擇。

在洛杉磯舉辦的一場研討會中，針對台灣大選及港人在外處境進行探討，對於如何應對中共網路影響力對年輕一代的滲透提出嚴肅關注。許多年輕人沉迷於短視頻平台如抖音、小紅書，不自覺地消耗時間在缺乏深度的內容上，這種現象對於培養具備真善美價值觀的年輕人極為不利。

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值得關注的是，一項關於台灣小學生對於兩岸可能衝突態度的調查顯示，高達七十％的孩子傾向於「投降」以求和平。這反映出網絡信息對於年輕人思想的深刻影響，透過和平主義的表象，實則淡化了抵抗極權的意識。這種現象不僅是台灣面臨的問題，所有追求民主自由的國家都必須正視這一挑戰，找到平衡言論自由與防範極權滲透的方法。

隨著香港《國安法》的實施，許多港人因恐懼而選擇離開，尋求新的生活空間。在這波移民潮中，有人選擇台灣作為新家。台灣香港協會負責人分享了他的選擇，決定在台繼續他的抵抗和堅持。他所建立的協會致力於幫助香港移民在台灣扎根，成為這片土地上的新一份子。

台灣作為一個民主自由的國家，不能對這種滲透行為視而不見。台灣政府和民眾必須採取更積極的措施，加強對年輕一代的民主教育和批判思維能力培養，保護他們不受極權思想的侵害。同時，台灣需進一步加強與國際社會的合作，共同對抗極權政體的信息戰和文化滲透，維護自由開放的國際秩序。

此外，台灣社會必須認識到，只有超越內部政黨之爭，團結一致面對外來威脅，才能保護台灣民主制度和自由的生活方式。每位國人都應成為民主價值的守護者，積極參與公共事務，批判和抵制任何形式的極權滲透和侵害。

最後，面對中共的持續挑戰，台灣不僅要堅守民主自由的價值，更要通過實際行動展現出台灣的韌性和決心。這包括強化國內外的民主聯盟、提升資訊安全防護、以及推廣真實、多元的歷史和文化教育。只有這樣，台灣才能在全球化的時代中，堅守自己的身份，並在紅色極權的陰影下照亮一條光明的道路。

（作者從商）

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