自由共和國》陳伸賢／以安美德台北智慧城 看新雁行的前進基地與跳島策略

陳伸賢／中興工程顧問股份有限公司董事長

新南向二．○=新雁群的領頭雁＋雙軸轉型的新櫥窗

過去，先進國家隨著技術成熟、勞動力等生產要素產生變化時，為提升產業競爭力，將產業製造基地轉移到要素相對低廉的開發中國家，並藉以驅動本國產業升級，然而隨著「東協經濟共同體」（ASEAN Economic Community, AEC）上路，帶動東南亞區域經濟整合，及各國產業供應鏈因應China＋1趨勢，已打破此一垂直分工的雁行線性供應鏈發展樣態。

此外，隨著永續淨零碳排以及韌性供應鏈議題，透過自動化、數位化、智能化打造製造業永續藍圖的「永續X數位雙軸轉型」，已是企業面臨全球競爭必須即刻啟動的作為，故台灣在這波新雁群的隊伍中，面對訊息萬變的國際政治與經濟衝擊下，應思考如何善用產業實力及數位科技優勢，甚而擔任領頭雁的角色，透過跨域整合、水平合作的產業移轉模式，突破過去個別企業單打獨鬥不敵國際市場的困境，以跨領域企業組成聯合艦隊進入國際新雁行的時代。

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回顧我國自二○一六年推動新南向以來，著重在引導台商與東協建立雙向之產業合作及貿易交流模式，甚至透過落腳東協參與其內部及外部之資源共享經濟。二○二三 年上半年我對東協的投資金額及投資比重雙雙超越中國，東協已躍升台灣對外投資地區的首位。接下來應思考如何在海外逐步建立戰略性的前進基地，營造適合台商的快速、優質、安心的生產空間及經營環境，最終目標是串聯出一面覆蓋全球的跳島網絡，為新雁群備妥導航及停歇之所。

政府前進基地選定泰國安美德台北智慧城

泰國是東協第二大經濟體、世界第四大觀光旅遊國家，已經有很多跨國企業都在此設置區域總部。近年泰國政府策略性地推動東部經濟走廊（EEC）旗艦經濟特區計畫及二○三○電動車發展等多項目政策成績亮眼，已經成為東協投資熱區。我國二○二二年較二○二一年對泰投資增加一倍以上，成為泰國第四大外資來源國，可選擇泰國為台灣產業雁群前進基地。

中興工程顧問集團做為國內三大綜合工程顧問之一、產業園區及科學園區規劃開發的翹楚，從第一波南向開始到新南向，均以實際行動響應。新南向階段與泰國工業地產開發龍頭安美德集團於二○一八年合資成立一家泰國公司，專責推動「安美德台北智慧城」的開發。台北智慧城位於發展超過卅年面積四千公頃的安美德春武里工業城北側，產業群聚，生活、休閒、教研等各項機能健全。四十分鐘可達BKK國際機場、港口與芭達雅，五十分鐘可抵曼谷市區，未來更有高鐵在此設站。周邊更規劃有韓國、日本、歐洲及中國專區，總面積達一千公頃，未來發展可期。

為了推動基地，去年九月更由總統府秘書長林佳龍及國發會主委龔明鑫，率領「國發會智慧城市國際合作經貿訪團」十九家智慧城市相關業者，以及數位部、經濟部、交通部等公部門代表前往泰國為全新落成的安美德台北智慧城接待中心剪綵，訪問團並拜訪主政泰國投資事務的泰國投資促進委員會（BOI）及東部經濟走廊（EEC）辦事處，更獲得曼⾕市長查洽西蒂蓬（Mr. Chadchart Sittipunt）的重視與支持。

民間網絡共利共贏 跳島佈局迎向世界

安美德集團創辦人邱威功為泰國第四代華僑，因來台就讀台大機械系的因緣非常友台。回國後開發地產大獲成功，旗下工業區年產值超過五六○億美元，相當於泰國GDP的十一％，更相繼在越南、緬甸、寮國等大湄公河次區域各地取得土地開發權，總面積據信達到五百平方公里，其中北越的下龍園區已在營運中。

隨著地緣政治、印太「國家合作關係」及中美貿易戰等影響，全球供應鏈已然重組，東亞地區已跳脫過去呈現先後秩序的雁形產業發展模式。無利不起早，台灣可善用智慧、ICT及AI相關產業堅實的經驗及產品做後盾，透過水平合作的產業移轉模式，整合台泰產業以跨域整合的聯合艦隊進入國際新雁行時代。台灣過去在國際外交上雖有限制，但民間總能利用人脈及巧實力，一次次的創造奇蹟。中興顧問此番聯手泰國安美德集團，希望善用民間網絡實力發揮關鍵力量。同時期待政府在新南向二．○架構下，找到新的路徑協助台商發揮整體力量，增加安全韌性；兼顧與友邦共利共贏，共飛前行。

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