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自由廣場》國會改革應由這裡做起

2024/02/03 05:30

◎ 王至劭

二○二四年立法委員選舉，民進黨區域立委總得票數是六○九萬票，國民黨是五四0萬票，民進黨大贏國民黨六十九萬票。

不分區政黨票民進黨四九八萬票，國民黨四七六萬票，也贏了二十二萬票。

只因為選區劃分票票不等值，以致換算成席次後，民進黨反而輸一席，如今把國民黨講得好像是得到人民授權的最大政黨，真是見樹不見林。

藍白聲聲要國會改革，那麼第一要務顯然就是要解決「票票不等值」的問題，民進黨完全執政八年，這種基本的公平正義且有利於自己政權的事不做，還真是很奇怪。

建議改革方向：

一、 增加立委席次，當年的立委人數減半，太過匆促，每個委員會沒有幾個人，這可能造成嚴重偏差，國家的重大問題易被少數人把持，建議立委人數大約應有一百八十人。

二、 現在的單一小選區，範圍小、選民人數少，容易買票，也容易被監控，很容易被少數人長期把持，建議改為中選區，例如台中市分成山、海、屯、市區四區，每區選出大約三席立委。

目前這樣的國會若不改革，則大多數人的意志無法伸張，在綠色立委選區，藍民找不到人服務，藍色立委選區，則綠民找不到人服務，而立委只專注於顧他那小小的選區，長此以往，對台灣的國家前途與民主發展十分不利。

（作者是工程主管）

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