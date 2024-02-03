自由廣場》「罷免」成難題／早知如此，何必當初？

◎ 吳哲文

「韓國瑜成為立法院長」在2月1日從想定與預期而變成事實後，網路社群哀鴻遍野，令人意外的是，就連過去一向對柯文哲深信不疑，且愛屋及烏其他民眾黨人的所謂「民主小草」，也開始對此事有感，不管是因不想被認為跟韓粉是同一夥、還是有其他擔憂，這群小草也開始哀嚎，甚至讓「罷免立法院長」的關鍵詞，登上台灣近期的網路熱門搜尋。

目睹這些小草選前選後兩樣情，只想問：早知如此，何必當初？

請繼續往下閱讀...

選前，姑且不論柯韓2人過去的關係；柯文哲再怎麼搖擺不定、卻又想包牌讓自身選票最大化，就算藍白合再怎麼齟齬，但他絕對不敢得罪韓國瑜，即使韓國瑜在選舉末期為操作棄保，說出「柯文哲只是空氣槍，開的時候熱熱鬧鬧，但就是不會贏」之類的話，柯文哲依然沒有對韓惡言相向，甚至多次表示，選後民眾黨將支持韓國瑜出任立法院長，即使當時民進黨再三提醒，小草們依然故我，用選票墊出柯文哲的8席不分區立委，成為柯在綠藍2大黨之間故作游移、實則貫徹選前初衷的基礎。

讓人啞然失笑的是，小草們搜尋「罷免立法院長」後，才發現韓國瑜當上立法院長後，根本無法複製2020年罷免高雄市長般，再罷免韓1次，目前僅剩的手段，則是台灣民主化迄今從未動用的途徑，若非須依中華民國憲法增修條文第3條第2項第3款，在立院通過對行政院長的不信任案後，由行政院長在辭職時一併呈請總統解散立法院、提前改選；就是依憲法訴訟法第77條以下的規定，由憲法法庭宣告中國國民黨為違憲、使主管機關能夠將其解散，但這條路線各種有形無形的配套條件、以及可能引發的連帶效應，恐將比解散立院、提前改選更複雜得多。

這次事件對小草們來說，是一次重大教訓，投票不是兒戲，投下每一票，都會有後果，與其聽騙不聽勸、惡果發生後再徒呼負負，不如一開始就做好功課、冷靜評估每個選項的後果，才不會做出後悔的選擇！

（作者從事服務業、兼業作家）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法