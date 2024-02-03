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自由廣場》中國正加速孤立台灣

2024/02/03 05:30

◎ 杜信龍

中國取消M503航線偏置，不僅危及我們經濟，更可能引發心理不安和戰爭風險。此舉縮短了我們的空防縱深，損害了經濟安全；同時，心理上的恐懼感也不容忽視。

美國智庫外交關係協會研究員塞克斯（David Sacks）在美國之音受訪時說，這是中國對台灣發動的「法律戰」，加大國際對台灣的孤立。這點從邦交國斷交的數量，也可清楚的看到。

中國的企圖明顯，趁大選後進一步更進一步的「軟塗深掘」，無視海峽中線的規範，我們迫切需要看到新政府如何因應。若中國以軍用機偽裝為民航機攻占機場，這等於是引入木馬屠城的風險。

因此，中方此舉的時機不是偶然的，將增加飛航衝突的可能性。若有意外發生，必定引起廣泛討論，甚至對政府失去信任，對國際經濟局勢造成不良影響。

面對中國的逐步逼近，世界各國都看在眼裡。在台移工約七十三萬人，菲律賓已備妥撤離十五萬名公民的應急計劃；印尼為在台工作的三十五萬公民擬定緊急應變計畫，包括台海爆發衝突時的撤離計畫及對台灣未來情勢的預測。

由於對「藍綠鬥爭」現象的誤解與厭惡，一般民眾對政治產生了不信任感，甚至不在意。在藍白的親中立場的拉扯之下，民進黨如何維持台灣的民主自由？我們所面臨的困境，這不僅是新政府的課題，更是全體國人你我不得不正視的挑戰。

（作者是科技公司工程師）

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