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社論》藍白暗合下的九二共識立法院長

2024/02/02 05:30

立法院昨日完成正、副院長選舉，國民黨推出的韓國瑜、江啟臣當選。面對三黨不過半的新政治情勢，政黨與立委們陸續提出改造國會意見，以及研議興革法案，包括五月將就職總統的賴清德，強調會「常來立法院」，屆時是否根據憲政規範，赴立院國情報告，受到關注。朝野競合，立法院發動政治議程，同時也會有更多外力試圖滲入，意圖影響我們的政治走向。前天中國國台辦即對藍白陣營下指導棋，稱兩大在野黨應對民進黨形成「有效監督、有力制衡」。中國介選失敗，民進黨繼續執政，現又染指國會龍頭選舉，破壞台灣民主。

立法院組織法規定：「立法院院長、副院長不得擔任政黨職務，應本公平中立原則行使職權，維持立法院秩序，處理議事。」換言之，立法院正副院長，必須超越黨派，至於監督制衡，非其角色。中國的說法，顯然將其視為總統大選的另類延長賽，預示對於這一位曾走進執行一國兩制機構中聯辦的「九二共識立法院長」，是深切期望。可以想見，倘若面對來自中國的促統伎倆與壓力，未來的賴清德政府「說不」，而我們這位「九二共識立法院長」以制衡為由，反過來對賴政府「說不」。或者未來賴政府基於對等尊嚴，不接受矮化方式的兩岸對話；但我們的「九二共識立法院長」則毫不避諱，越俎代庖樂替北京傳話。雙頭馬車並干擾施政，不僅是民主災難，也會是國際笑話。

在昨天的選舉中，外界多認為，民眾黨放棄參與第二輪的正副院長選舉投票，形同暗助國民黨，保送其順利取得久違的國會龍頭寶座。民眾黨雖小心翼翼，不願因此被冠上「藍白合」，或背負所謂「小藍」罵名。但投票前夕，中國公然放話「操作」兩黨合作，白營機關算盡，掩飾效果則有限。而新國會啟動後，藍白也表明將提出多項議案，改變現行政府的政策，部分內容具有進步性，朝野可有進一步協商的空間。但也有令人不安的主張，包括藍白兩陣營均提出要推動不在籍投票的修法。

針對不在籍投票，部分人士認為離島民眾旅外，或軍警在各地服勤，應保障其投票權。但明眼人均知，部分人士推動此議，主要盤算「頭過身就過」，一旦在台灣實施不在籍投票後，將能夠進一步要求在海外，尤其在中國，也能進行海外通訊投票。從中共介入台灣選舉看，這不在籍投票，等於給予其直接的操弄空間。試想，藉由科技、數位之力大搞獨裁的中國政府，要控制台灣人在中國的投票行為，可謂易如反掌。事實上，民主國家也因通訊投票產生不少爭議，例如美國二○二○總統大選，部分搖擺州競爭激烈，曾被質疑通訊投票是否有舞弊問題。實施不在籍投票，產生更多的不確定因素，甚至容易招引外力干預，影響投票公平性，結果是表面進步，恐會是民主退步。

另外，這次大選顯示中國介選嚴重，國安相關配套修法，影響我們的民主韌性。例如村里長赴中旅遊團選前頻發生，但村里長不適用「公務員服務法」，赴中無須審查，已成為中國統戰破口；中國近年陸續禁止台灣農漁產品進口，進行經濟脅迫，卻又繞過我們的中央政府，直接拉攏特定的地方政府來解禁，現行法令亦是難以約束。食髓知味的中國，待將來賴政府上台，還是會繼續採取這分化手法。此外，包括抖音等社群媒體在選戰過程，力捧或封殺特定候選人，成為中共進行認知作戰，操弄台灣年輕人的慣用渠道。這些都還待新國會積極修法，防堵國安漏洞。

在國際社會高度矚目，台灣順利完成選舉，民進黨繼續執政，說明選前在北京的高強度介選下，多數台灣民眾仍清楚對中國說不，未受其脅迫利誘。選後的台灣，仍是國際聚焦所在。包括美國國務卿、國安顧問等均重申對台海和平穩定的重要。不過，介選失敗的中國，仍然虎視眈眈，瞄準台灣的立法院，意圖操作朝野矛盾。舉凡民主國家，國會均為民主最核心，國人樂見朝野立委加強共議，打造更能體現多元價值的代議機構。然而，改造國會同時，面對中國進逼與威脅，新國會並無法偏廢國安，更要展現守護民主堅定的意志。藍白暗合下選出的「九二共識立法院長」，已然受到質疑，倘若通過的議案是有利中國操弄，對於加強國安的立法卻裹足不前，甚至對政府施政多所掣肘，這樣的新國會並無法符合多數人民的期待。

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