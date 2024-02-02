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自由廣場》助韓國瑜當選 棄權也是投票行為

2024/02/02 05:30

◎ 林進嘉

韓國瑜當選立法院長，這是民眾黨支持的結果。眾所周知，「棄權」也是一種投票行為，尤其是可預期「棄權」之結果，而依仍堅持投「棄權」，意味著支持並促成此一結果。

大選國會三黨不過半，八席立委的民眾黨，這半個多月來以國會議長為題，先丟四項國會改革考題、要求欲爭取立法院長的藍綠兩黨回答，再拋出委員會單一召委改革、要藍綠院長候選人表態，最後柯和八位立委討論後決定「自推黃珊珊選院長，如果首輪沒過關，第二輪就棄權不投」，意圖叫牌民進黨，「不想讓韓當選院長，就投黃珊珊」。自己情緒勒索民進黨，還反控民進黨情緒勒索，十足「得了便宜還賣乖」！

照民眾黨「第一輪自推黃、第二輪棄權」的決議邏輯，他們覺得適任院長的順序是，第一黃珊珊、第二韓國瑜。那麼請問柯文哲與八位民眾黨立委們，（一）是什麼理念、與資歷證明黃珊珊（比游、韓）更適任立法院長？（二）在黃珊珊無法進入第二輪後，民眾黨棄權、讓韓國瑜當選，表示他們認為韓國瑜比游錫堃更適任國會議長？

尤有甚者，民眾黨應該對外說明，民眾黨自推黃珊珊的決議，是卅一日會議後才決定的？還是在召喚韓、游進其黨團討論前已決定？甚至是大選後、提出四項國會改革時就已決定了？

如果是卅一日開會才決議的，那民眾黨必須回答，前面所提四項國會改革、及後來的單一召委制度，藍綠兩黨那邊回應的不好？否則就是把藍綠兩黨莊肖維。反之，若是早就下決定，那更證明前面兩個多禮拜，煞有其事地提出國會改革議題，根本就是在玩聲量、演很大的小人把戲。

或許柯文哲信奉「政治是高明騙局」，那也無可厚非。但，潮水退了，就會知道是誰沒穿褲子，就像這次大選前那個黨用「假」民調一樣，歷史會留下紀錄。

韓國瑜在「藍白默契」之下當選國會議長，因此，「韓院長」今後的表現好壞、有無符合國家利益？藍白都必須一體概括承受，全民都在看。

（作者是精神科醫師）

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