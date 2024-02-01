社論》妥為因應中國對台「法律戰」

日昨中國宣布所謂的「優化M503航線運行」，美國專家稱是中國對台灣發動「法律戰」，試圖抹去台灣的法律存在，展現台灣是PRC的一部份。另，我國大選後，前邦交國諾魯、索羅門群島紛紛聲明，將遵循聯合國二七五八號決議與一中原則，將台灣視為中國領土的一部分。這條戰線，也是「法律戰」。而去年十一月中旬「拜習會」，習近平呼籲拜登「支持和平統一」。白宮回應：美方在此議題不採取立場。一月底，王毅在曼谷與蘇利文會談，也要求美方必須支持中國和平統一。要求拜登「支持和平統一」，似乎是針對美國「不支持台灣獨立」、「反對片面改變現狀」、「任何解決兩岸分歧的方法都必須是和平的」之辯證整合。

北京在對台「法律戰」，援引二七五八號決議，可能成為新常態。二○○七，時任聯合國秘書長的潘基文，便引二七五八號決議，宣稱台灣是中國一部份。當時，美國等政府提出抗議：二七五八號決議案並未討論過台灣地位。不過，直到今天，聯合國相關組織，多數接受北京的扭曲解釋：該決議意涵「中華民國的台灣」屬於中國的一部份，北京擁有「台灣代表權」，故拒絕台灣的民選政府代表台灣人民成為聯合國相關組織的成員，甚至連觀察員也要看北京眼色，台灣民選政府接受九二共識、同屬一中，便按年准許出席觀察，反之則拒之於門外。馬英九，蔡英文，不同政府的不同待遇，就是由此而來的。

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為防台灣「滑向台獨」，北京對美國為主的民主國家及台灣，都在使用剪刀戰略。其中，武的一刃，除了台海，東海、南海也在軍事躁動，加上北韓蠢蠢欲動，乃至烏克蘭、以色列、紅海航道烽火連天。北京深知，民主國家的支持疲乏與經濟憂慮，若持續展現軍事冒進主義，會讓面臨定期改選的西方領袖膽怯。台灣，生產九成高階晶片，對全球經貿動見觀瞻，更形同北京的肉票。膽小鬼遊戲，目的是讓西方領袖接受文的一刃。文的一刃，不會導致戰爭、供應鏈中斷，包括「中華民國邦交國」推向歸零， 更多國家承認「台灣是中國的一部份，台灣問題是中國內政」。易言之，不動槍砲彈藥（武統），便（和平）咬住台灣主權，以待有朝一日比照香港「恢復行使主權」。

北京自訂國內法規的一廂情願，台灣當然不宜不當一回事，但國際戰場可能更為關鍵。當北京法律戰的總體戰部署成熟了，西方有求於中國之際，天時地利人和，便在國際組織或聯合國提案：台灣主權本屬中國，目前中國擁有「台灣代表權」。猶記，二○二一新冠疫情期間，多國聲援台灣參與世衛，而該組織附和北京主張，台灣WHA觀察員問題由WHO的一九四個會員國決定。可以想像，運用在聯合國組織的實質影響力，提案交付討論甚至通過，對台灣都會構成主權威脅，即，阻斷台灣「法理獨立」之路，讓中國得以「和平脅迫」台灣就範。至於，民主國家，現實上票數屈居少數。文的一刃，不知西方領袖如何因應？

今年底，恐怕會為北京提供另一個時機。中國是大桌子而台灣不過是筆尖，台灣搶走美國半導體的工作，持此觀點的川普若捲土重來，拜登重新集結的盟友陣容包括台灣難免受到衝擊。可以想像，目前既「不支持台灣獨立」（非國共所稱之「反對台灣獨立」），也不宣示「支持和平統一」或「反對和平統一」，萬一，「支持和平統一」，成為美國孤立主義的選項，類似聯大二七五八號決議通過前夕，尼克森宣布季辛吉赴中訪問，其骨牌效應復刻於現在，更加非同小可。同樣懸疑的是，就像有專家所形容的，「川普對盟友或對手都完全不可信任」，雙方都福禍難料。

「法律戰」，台灣正被推上火線，二三○○萬人必須準備好「轉大人」，不容朝野以三腳督心態內耗。「台灣」繼續與「中華民國」混為一談，則面對北京的「法律戰」攻勢，「中華民國」之於「台灣」，非但不是護國神山，甚且會崩山壓垮「台灣」，令二三○○萬人淪為中國主權申張的籠中鳥。最糟糕的劇本是，如此舖陳的「和平統一」，乃北京聯合其友好國家之作為，且足以掌握以國家為單位的多數，規避了西方領袖反對之「片面改變現狀」。蘇利文表示，台灣大選結束，接下來並非一帆風順，美國必須透過強力外交與嚇阻來應對風險。外交，習近平也自信東升西降。假使華府局限在美中關係才是硬道理，不知能否擋住中國在國際對台灣「法律戰」的「和平統一」攻勢？

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