記者陳杉榮

立法院今天選舉新任正副院長，游錫堃繼續擔任院長和韓國瑜出任立法院長，有極為不同的政治意義，未來也會呈現不一樣的國會格局，關鍵票數就掌握在民眾黨主席柯文哲的手裡，這是選後柯文哲最有影響力的一刻。半路殺出的黃珊珊還有最後一絲機會成為立法院長嗎？就看今天選局的最後變化。

假如游錫堃當選院長，立法院將繼續走在民主同盟、開放台灣的道路上，游錫堃推動「國會外交」的腳步不會停頓，但他不能一直「水牛往前衝」，必須時時回頭，看看藍白兩黨居多數的國會運作，給他多少授權。游錫堃當院長，和賴清德總統的政府也會有密切和諧的溝通協調，不容易爆發府院對抗，只是在「議案」上，在野黨團不會讓賴政府太好過。

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如果韓國瑜當選立法院長，這下子好玩了。賴清德競選總統時曾警告過，如果讓藍、白在國會過半，韓國瑜就會是立法院長，未來若帶領縣市長拜訪中聯辦、國台辦，國際會怎麼看台灣？一旦今天民眾黨八票都投給黃珊珊，「韓院長」就會熱騰騰出爐。韓院長奉「九二共識」為定海神針，國會外交必然打折，甚至和政府打對台；「中華民國立法院長」變成「台灣地區立法機構負責人」，出現在北京等不應該出現的地方，恐怕也將發生。

有人認為民眾黨變相挺韓，柯文哲可發揮最大的邊際效用，一面「挾藍制綠」，藍白合作監督制衡賴清德；一面「挾綠制藍」，要求韓國瑜通過民眾黨要的法案。昨天民眾黨一致決議支持黃珊珊選院長，若出現第二輪投票，民眾黨立委不參與投票。顯見民眾黨以自保為第一優先，既避免公開為「韓院長」背書，也不投票給「游院長」，同時「叫陣」民進黨，如果不想韓國瑜當院長，請民進黨團第一輪支持黃珊珊。現在也算政權交接「空窗期」，要民進黨團全數投給黃珊珊屬重大政治決定，蔡英文和賴清德誰做主？柯文哲有信用嗎？

令人特別注意的是，在總統大選介選失敗的北京當局，昨天赤裸裸地放話。中國國台辦說，台灣兩大在野黨應「以民意為依歸，加強合作」，對民進黨形成「有效監督、有力制衡」，才不負民意期待。民眾黨這兩天大戲做足，既邀韓國瑜對話，又邀游錫堃座談，夸夸言「國會改革」，國台辦下指令，要藍白加強合作，國民黨是「九二共識」的扈從就算了，北京下令旗要民眾黨聽令，顯見柯文哲的「國會自主」恐怕不是那麼回事！

還有一個重點，游錫堃當院長，不會有政爭。韓國瑜當院長，在野黨馬上出現「三頭馬車」。韓院長對上賴總統，何等威風！看到韓迅速膨脹的聲量，消風洩氣的柯主席可能暗夜捶胸頓足不知所以，必然想方設法扳回聲量。徐圖四年後的朱立倫呢？和韓國瑜又回到「一時瑜亮」的競爭位置，國民黨新一波的內鬥，很快就要開始。

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