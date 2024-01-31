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社論》為何比他更像總統候選人？

2024/01/31 05:30

國民黨舉辦「二○二四大選台北市感恩茶會」，侯友宜致詞指出：這次大選蔣萬安幫他全台跑透透，長得帥、國語又講得好，風靡全場，站在他旁邊根本比他更像總統候選人。感恩茶會台中場，侯對盧秀燕就沒有那麼抬舉了。蔣剛當上首都市長，也還沒有展現重大政績，為何比侯更像總統候選人？這是一個有趣的話題。

二○二二地方選舉，國民黨大勝，侯友宜躍居人氣王，一般咸認二○二四非他莫屬。然而，從新北市長轉戰總統，劇情卻出乎大家意料之外。朱立倫設計了很有特色的初選，把非黨員郭台銘拉來攪和。郭的因素發酵，搞得侯的民調低迷不振，且令柯文哲的屁股翹起來。深藍、正藍則見異思遷，不甩侯這位國民黨大會通過徵召的候選人。藍白合的折磨過程，侯更是被柯酸到可以：常常讓我忘了侯的存在，讓給侯選也不會上。直到郭遭北京查水表打退堂鼓，藍白合破局，侯趙配隆重推出，藍色支持者方告回流。不過，趙少康之喧賓奪主，韓國瑜動向飄忽，孰主孰從也有點怪。

郭台銘，趙少康，韓國瑜，環伺侯友宜，令侯在藍色支持者眼中，有些格格不入，一是侯擔任過民進黨政府的警政署長，政治血統不純，二是他們的「省籍地圖」有差，天然血統不同。直到今天，「中華民國是中國國民黨建立的，中國國民黨是外來權貴壟斷的」，依舊是外來聚落的執念。侯友宜的警、政人生，始終缺乏國民黨組織履歷，尤其使他在「省籍地圖」中被劃歸外圍。黑貓白貓，能抓老鼠就是好貓，但別想爬到外來權貴的頭上。王金平是個著例，好好當打工仔是王院長，妄想選黨主席就是黑金總代表，「馬王政爭」這一頁歷史，國民黨至今仍翻不過去。

經過一場大選，侯稱讚蔣萬安國語講得好，比他更像總統候選人，說來輕鬆卻透露不少國民黨的政治禪。像侯這樣的背景，絕無可能被外來聚落視為「共主」。反倒是，競選壓力之下，侯不得不從與意識形態保持距離，搖身擁抱九二共識、反對台獨。討好深藍、正藍，甚至對岸紅粉，卻失去中間、本土，加減乘除，困境依舊。相形之下，馬英九，蔣萬安，確實更像國民黨總統候選人，因為他們在「省籍地圖」中，自然而然就被視為「共主」。台北市，藍色大本營，國民黨市長候選人，幾乎也是清一色。一九九四，黃大洲不敵趙少康，顯然也是「省籍地圖」使然。

放眼四年後，國民黨的下一個希望，蔣萬安（四十九歲）像少康中興儲君，盧秀燕（六十六歲）是地方諸侯，在外來聚落缺乏貴族光環，但至少遠勝韓國瑜。二○二八，蔣應正在第二任上，盧要看二○二六卸任後動向。蔣比盧、柯相對年富力強，不無可能成為賴清德（六十九歲）連任的主要挑戰者。屆時，柯文哲（六十七歲）要獲藍色支持者青睞，可不比對手是侯友宜時那麼容易。不要說深藍、正藍，所有的藍都會自動歸隊，為蔣氏第四代而戰。由此，可以預見，柯四年後再選一次，也許多了「小草」，恐怕少了「藍草」、「糧草」。區域立委全軍覆沒，兩年後的地方選舉豈容樂觀？四年後的戰局，還會是三腳督嗎？也令人存疑。當然，二○二八，面對在野十二年的藍色復仇者，民進黨的挑戰不下於民眾黨。

話說回來，這次大選結果，國際媒體頗多分析，台灣民意已與中國漸行漸遠。說白一些，此一現象，便是國共痛斥的「去中國化」。這意味著，九二共識等文創商品，市場越來越小。「去中國化」，國共異口同聲，乃民進黨的一大罪狀。他們不願面對的是，「去中國化」其實是台灣主流民意「自我主體化」，以及專制中國數位極權統治的共伴效應。不論「事實獨立」或「法理獨立」，不論台灣受到國際多少承認，多數國人就是不想台灣變成第二個香港。國民黨想「去中國」，多數選民想「去中國化」，劇情不問可知。

蔣經國晚年說：「時代在變，環境在變，潮流也在變。」他還說：「我也是台灣人。」如今，變的速度越來越快了。朱立倫表示：國民黨要加快改革速度，否則會被時代淘汰，尤其年輕化是最高的目標。改革改革云乎哉，必須打破「省籍地圖」，被壟斷的國民黨必須開放，被否定的意識形態必須揚棄。像侯友宜這種貼地氣者，在國民黨內遭能量稀釋，國民黨下一個總統候選人跟得上時代、環境、潮流的變速嗎？或者，蔣萬安、盧秀燕的內在轉化，跟得上台灣的民主活力嗎？大家且拭目以待。

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