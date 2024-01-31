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自由廣場》（鏗鏘集）施明德，一號人物

2024/01/31 05:30

◎ 李敏勇

施明德八十四之齡辭世，以「美麗島戰神」在黨外運動風光的他，受到各黨派政治人物稱譽。與一九七○年代黨國戒嚴統治時期，黨外運動，美麗島事件的時代，被以叛亂罪判過死刑，千夫所指的惡寇之名相比，許多中國國民黨政治人物溢美之辭滿到流入溝渠。當年，這些人是加害共犯，曾經怎樣潑糞？怎樣灑狗血的？

施明德並非務實的政治人物，並不適合台灣政治的俗世性。他的高傲來自他青年時期進入陸軍專校，想要在台灣獨立運動有一番作為，被以叛亂犯治罪的經歷。他倖免死於牢獄，美麗島事件軍法大審他在法庭微笑以對的形影，留在人們心中是英雄之姿，這也是他人生之圖。

相對於民進黨政治人物對他辭世的敬悼，表達禮貌之忱，一些中國國民黨人昔日咒罵、今日吹捧，顯示的是政治人物的廉價恭維、虛偽。曾是民進黨主席的施明德權力之途並不順遂，有總統之夢，但黨內群雄並出加上世代推移，未能如願，也未坐上國會議長位子。他退出以美麗事件辯護律師群、助理群逐漸掌權的民進黨，而被昔日批鬪他的中國國民黨人，特別是殖民意識論群頌揚。

紅衫軍一役參與者或有正人君子，但主要是泛中國國民黨黨國魅惑症候群，並非進步力量，反而是黨國復辟力量藉機滋事。倒扁，讓施明德彷彿某種神主牌，滿足某種虛榮，但只飄揚在風中。陳水扁毀譽參半，成為中國國民黨的提款機；馬英九受益良多，但不見得有什麼不一樣。兩個前後總統被合「騙」，成為台灣政治史不光榮篇章。

政治的權力競奪並不只在不同黨派，黨人相互競奪顯示權力的本質。民進黨的執政之路有一些脫離者、轉向者，今昔對比，判若兩人。脫離者若是離開政治圈，較為單純；若投靠敵對勢力，鄙之可也！但台灣缺乏對政治轉向的問題意識、批判性，反映了權力的偽劣黑暗面。

施明德早年是少數有文學秉性的政治人物。因涉及施明德早年政治案件，經歷監獄陰影，鬱鬱以終的小說家施明正，是被他以懦弱批評，後來以勇者肯定的大哥。出身天主教家庭，反映非宮廟性信仰的他，自認風流倜儻，適合沙龍文化的氛圍。英雄主義性格反映了政治路上特立獨行的形影，是一號人物，二十五年牢獄之災的所謂「台灣曼德拉」。他曾被期待，但未能形塑歷史的光耀紀念碑，徒留浮面之影。

（作者是詩人）

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