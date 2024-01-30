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社論》台灣面對的外交考驗

2024/01/30 05:30

大選之後，中國脅迫不斷，軍事騷擾之外，高空氣球頻頻飛越，且於元月十五日策動太平洋島國諾魯與我國斷交，以打擊台灣的民主自由。近日另一太平洋島國吐瓦魯大選，也傳出與我國邦交可能生變。一時之間，中國的攻勢讓外交面臨考驗，是選後新政局須因應的重大課題。

中國新一波外交攻勢，是「戰狼外交」之外，打壓我國國際空間的最近招數；它企圖經由挖走台灣邦交國，壓縮我國際地位，兼有製造孤立感或邊緣化的心理戰意圖。有如國人所見，中國官方媒體放話要讓台灣「零邦交」，北京還祭出「買新聞」手法：提供吐瓦魯媒體金錢撰稿，聚焦台吐關係、特別是與台灣斷交的議論；另一太平洋島國索羅門群島媒體SBM，甚至杜撰「台灣斷交 燒諾魯國旗」的假訊息。同時，由於台灣大選圓滿成功，普獲讚賞，全球一百多個國家及國際組織、一千多位政要表達祝賀，中國大為吃醋，以「一中原則」濫調抗議，反制動作頻頻。

中國從外交關係挖我牆腳，歷來不斷。與諾魯斷交之後，我國的邦交國剩下十二國，國人不免關切是否衝擊台灣的主權地位，討論邦交國數量與實質外交等議題。事實上，歷任總統面對艱難的外交處境，都有其因應方策，並喊出不同口號，成效不一；值此賴清德即將上任之際，面對中國新外交攻勢，回顧過去，預籌未來，責無旁貸。必須強調，外交處境維艱，中國才是罪魁禍首，但「外交是內政的延長」，台灣內部的認同及中國政策分歧，錯亂了敵我關係，最不利扭轉大局。

就大局而言，邦交國應力求最多，但蔣介石主政堅持「漢賊不兩立」立場，拒絕雙重承認的大中國主義政策之後，台灣的邦交國隨中國野心崛起而減少，勢不可免。因而，民主化以來，台灣外交歷經李登輝總統的「務實外交」、陳水扁「烽火外交」、馬英九「活路外交」到蔡英文「踏實外交」，都力求突破，但邦交國仍從李登輝時期的二十九國，降為現今十二國。其間，馬英九試圖以「外交休兵」換取北京善意，甚至於二○一五年初在新加坡演出「馬習會」，雖讓台灣邦交國不致驟減；但一如他承認「九二共識」無以讓中國收斂吃掉台灣的野心而致真和平，「和解休兵」的幻象和假象，反而打亂了台灣外交戰略，弱化了外交官鬥志。

相形之下，蔡英文上任以來，不僅台海兩岸官方往來中斷，中國外交打壓絕不手軟，任內已有十國與台灣斷交。另一方面，習近平獨裁統治下的中國，對內壓制異議、嚴控香港、新疆、西藏，對外野心擴張引發各國極大戒心，突出了台灣的民主自由堅持及進境；得道多助，美、日、歐等國家雖無邦交，對台灣的支持及實質往來，與日俱增。

國會外交更值得讚許。美國眾議院前議長裴洛西等各國議員訪團絡繹不絕，捷克眾議院議長艾達莫娃去年三月更率領一百六十人來訪。在立法院游錫堃院長推動下，立委主動出擊，深化與民主伙伴關係，對抗中國的外交攻勢；立法院半年前且成立「國際事務處」，加強國會外交，深化我國外交布局、厚植國際友台力量、擴展外交境界，讓台灣民主廣傳各國。同時，護照免簽證是實質外交力的另一展現：台灣人可免簽前往的國家及地區達一百一十個，具體反映國際社會的廣大認可；鞏固經濟實力、深化民主、提高公民素質，我國仍可持續在國際社會保有一席之地。

誠然，實質外交近年雖有進展，並提升了我國的國際認可和地位，但經由邦交所建立的關係，仍不可偏廢。畢竟，我國在不少國際組織仍遭排斥，進入或重新加入需經邦交國提案，加上各國聲援相挺。蔣介石時期遭聯合國排斥，對我國的外交掌握狀況和折衝頗有衝擊，也不利外交官歷練和培養。從而，爭取邦交國容或可講求「重質不重量」，以免落入「凱子外交」或「金錢外交」窠臼，但爭取與國，仍是外交的必要工作；增進與中大型國家實質關係至關緊要，維持與現有邦交國關係也不能鬆懈。

最重要的，朝野須團結對外。我國拓展外交最大阻力來自中國，「一中原則」、「干涉內政」云云，都是逼迫台灣孤立的陽謀。台灣人民看穿這一伎倆，選中國所不喜的賴清德當總統，選後即有諾魯斷交事件。中國國民黨指此傷害台灣人民感情，無法認同，難得地展現了忠誠反對立場。選後政治新局正要展開，面對中國外交攻勢，台灣需要以此為範，朝野一起因應。

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