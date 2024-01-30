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自由廣場》患難見真情與大難扯後腿

2024/01/30 05:30

◎ 林逸民

台灣所屬的民主自由陣營，每當彼此遇上困難往往患難見真情，日本曾在台灣最需要的時候捐贈疫苗，台灣也屢屢在日本震災時慷慨解囊；面對中國一再以機艦氣球挑釁威脅，美國在大選期間多個航空母艦戰鬥群都佈署於印太海域待命，選後更將羅斯福號航空母艦加入第七艦隊行列，使得第七艦隊擁有三大航空母艦戰鬥群，協助台海穩定局勢。

相對的，中國所屬的專制反美陣營，卻是大難來時各自飛，甚至互相扯後腿，在中國提倡的「磚堆國家」中，印度是公然與中國處處爭鋒，也正在遠離俄國，將軍事武器的來源改為靠向歐美。

俄國與中國表面上稱友誼無上限，卻是爾虞我詐，中國利用俄國原油遭制裁，趁火打劫壓低採購原油成本，也趁俄國遭斷絕歐美貨源，大舉傾銷劣質汽車到俄國市場，一方面又對俄國戒心重重，與烏茲別克談鐵路運輸要繞過俄國。俄國對中國這種心態也瞭若指掌，雖然正在烏克蘭戰爭泥淖中無法發作，但默默的推遲通往中國的西伯利亞二號天然氣管線。

讓中國最頭痛的可說是伊朗，正當中國經濟急凍，百業蕭條，亟需大力出口來帶動經濟復甦的緊要關頭，伊朗的小弟哈瑪斯卻攻擊以色列引發以哈戰爭，另一個伊朗小弟葉門胡塞叛軍起而響應，不斷飛彈、火箭、小艇無差別攻擊紅海民間船隻，造成全球航運大亂。

中國受到中美貿易戰影響，出口歐洲的重要性更加提升，中國出口到歐洲，紅海本是必經之路，如今卻受到胡塞叛軍胡亂搗蛋，造成航行風險，原本經紅海船隻只好改道繞過非洲南端好望角，航程增加十幾天，不僅直接影響經紅海船運，這麼多船突然增加十幾天海上航程，導致其他航線也船期大亂，貨櫃一櫃難求，出口廠商天天都在追船在哪裡，苦不堪言。

巴拿馬運河因為極端氣候乾旱使得能通過的船隻數量大減，已經造成全球航運受到嚴重影響，紅海航運大亂又是雪上加霜，對仰賴全球化貿易的中國造成嚴重打擊，中國正在向伊朗強烈施壓，要求解決，但伊朗只顧自己在小弟面前要拿出反美大將的底氣，才不管中國經濟崩潰，可說，中國的這些盟友，都是大難來時扯後腿。

台灣有少數人士愛與中國唱和，總是要散播疑美論，美國以行動證明對台灣的支持堅若磐石，反倒是中國自己，才是交了一群酒肉朋友，彼此勾心鬥角，患難時根本靠不住，還只會落井下石，當然中國自己也是這樣對待它們。幸好今年台灣人民做出正確選擇，選出賴清德總統，確保台灣續留民主自由陣營，保障了台灣的未來。

（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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