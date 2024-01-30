自由廣場》走向中國，小心外溢風險！

◎ 杜信龍

當今政治環境中，國際關係的變動對每個國家產生深遠的影響，特別對於台灣這個地緣政治極為敏感的地區而言更加關鍵。最近的數據顯示，台灣與中國的經濟聯繫正在發生變化，引起了廣泛的關注。在這樣的時刻，我們迫切呼籲在野黨要謹慎應對，不可靠近中國，以確保國家的穩定和經濟發展。

根據主計總處的最新統計資料，台灣赴中國大陸工作的人數自二○一四年以來逐漸減少，顯示台灣企業對中國的依賴程度正在下降。這一變化更加明顯於中美貿易戰後，台商紛紛將產線轉移到東南亞，進行成本和供應鏈的分散。甚至在二○二一年，台商投資東協地區持續增長，凸顯了多元化的趨勢。這不僅是企業的自我保護策略，更是台灣整體經濟安全的體現。

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在這樣的環境下，新台流現象更加引人注目。台商紛紛回流台灣或選擇前往東南亞，這可能反映出他們對中國經濟前景的擔憂。中國經濟的惡化可能帶來供應鏈不穩定、市場風險增加等問題，對台灣企業而言是一個巨大的挑戰。

然而，更值得我們警惕的是，在野黨是否會持續走向親中？在這個關鍵時刻，靠近中國可能引發與美國政策的對立。這對於台灣的半導體產業尤為危險，因為這是台灣經濟的支柱之一。《彭博社》報導提到，如果台灣政府在大選後向中國靠攏，半導體產業可能會受到美國審查，這可能對台灣經濟造成嚴重衝擊。

因此，我們強烈呼籲藍白在野黨要深思經濟市場的現實走向，不可過度依賴中國。相反，應該積極探索多元的經濟合作夥伴，強化與其他國家的經濟聯繫，以減少對單一國家的依賴。這樣的策略不僅有助於降低風險，更有助於台灣在國際事務中保持靈活性，確保國家的獨立和安全。藍白在野黨應該始終謹記，國家的利益永遠應該置於政治考慮之上。

（作者為科技公司工程師）

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