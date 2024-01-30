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自由廣場》（鏗鏘集）酒氣吹成浩然之氣

2024/01/30 05:30

◎ 王景弘

泡卡拉OK唱唱歌、喝喝酒、說說笑話；能撈就撈，能混就混；見小白腿而心蕩漾；公演膝蓋走路；這些言行庶民一目瞭然，也能想像是什麼德性，但喝得醉茫茫，一睡到中午，竟說心中有「浩然正氣」，便太玄，不知所云。

但這是國民黨天才的自畫像，國民黨推他選高雄市長成功，他卻飄飄然要選總統，被選民唾棄，市長也遭罷免，國民黨仍把他當寶，專斷要保送他當立法院長。

朱立倫此舉是在羞辱立法院，羞辱立法院國民黨團、羞辱江啟臣。立法院是憲政體制，立法委員是公職，國民黨只是民間團體，朱立倫以民團領袖要指揮立法院，真是「豈有此理」。

立法院自比美國國會，但美國國會議長選舉，由國會黨團自己開會或投票，推出候選人，非國會議員無權過問。像國民黨和民眾黨主席那樣「發號施令」獨裁干預，空留民主笑話。

江啟臣好歹當過幾年國民黨主席，沒有名士玩家的負面形象，但可能年紀輕，血統缺少「正」氣，只能奉命陪榜選老二。這和當年馬英九想方設法要把王金平幹掉是同樣道理。

台灣國際處境，受中國霸權欺壓，需要開展與各國關係，立法院代表民意，是最重要管道之一，這方面大有可為。但如果由一個開黃腔比外交辭令流利，寧奔敵營不辦外交的人當院長，那是台灣的隱憂。

想當年受黨國教育，禮堂必掛「養天地正氣，法古今完人」，據說是「國父手書」的「孔孟之道」，老師說不清「天地正氣」是啥玩意，「太原五百完人」也不能亂學，但我們至少知道酒氣是濁氣，不是正氣；喝酒是「玩」人，不是完人。

立法院要革新，重建尊嚴很重要。國民黨找酒氣名士選立法院長，坐過牢的更生人當黨團總召，那是墮落，存心羞辱立法院！

（作者為資深新聞工作者）

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